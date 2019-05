Het gevecht om het centrum

Het gevecht om de centrumkiezer tussen de N-VA, CD&V en Open VLD is in deze verkiezingscampagne uitgedraaid op een operatie schadebeperking. Alle Zweedse regeringspartijen staan in de peilingen op verlies.

De regering-Michel kon de hooggespannen verwachtingen van een sociaaleconomische herstelregering niet inlossen, omdat de Zweedse coalitiepartners slag leverden met elkaar en niet altijd aan hetzelfde zeel trokken. De N-VA, CD&V en Open VLD zijn rechtstreekse concurrenten. Ze vissen in dezelfde vijver met centrumkiezers. Dat lijkt een paradox, want in deze gepolariseerde tijden lijkt het midden leeg te lopen ten voordele van de extremen. Die hebben overal in Europa de wind in de zeilen. De malaise in het midden wordt nog versterkt omdat de politieke versnippering er groot is.

De N-VA is en blijft wel uitgesproken de grootste partij. Voorzitter Bart De Wever en co. hebben de voorbije jaren zowel ter rechterzijde als in het centrum kiezers kunnen binnenhalen. De strategie van De Wever was om de N-VA via regeringsdeelname op zowel het Vlaamse als het federale niveau te consolideren als de nieuwe Vlaamse volkspartij, terwijl CD&V die historische positie wilde heroveren door de N-VA af te remmen.

Spreidstand

Dat leverde vooral in het migratiedebat - dé maatschappelijke breuklijn - heel wat veldslagen op. De Wever ging voor een kordaat migrantenbeleid, met voormalig staatssecretaris Theo Francken als boegbeeld, om zo de rechterflank af te dekken en een terugkeer van kiezers naar het Vlaams Belang af te remmen. Daardoor dreigde de N-VA de centrumkiezer wel te verliezen, zoals ook bleek bij de val van de regering over het Marrakeshpact.

De kiezer die voor het sociaal-economisch herstelverhaal van de N-VA had gekozen, bleef verweesd achter. In de campagne heeft De Wever dan ook moeten bijsturen door zelf op de voorgrond te treden en het verschil met het Vlaams Belang nog eens duidelijk te maken. Het incident met de ‘Air Francken’-tapes illustreerde deze week nog eens hoe moeilijk de N-VA-spreidstand is tussen de centrumkiezer en de rechtse flank.

CD&V-voorzitter Wouter Beke zag dat ook, en verweet de N-VA de ranzigheid van het Vlaams Belang achterna te hollen. Hij plaatste tegenover het gebeuk van Francken en co. het christendemocratische fatsoen en de redelijkheid. ‘De revolutie van de redelijkheid’ is zelfs de baseline van Beke geworden. Het is een variant op ‘het moedige midden’.

Of dat veel volk kan lokken, is nog maar de vraag. CD&V heeft in het gevecht met de N-VA zichzelf vooral pijn gedaan. In de peilingen heeft CD&V het verkiezingsresultaat van 2014 nooit kunnen overtreffen. De gemeenteraadsverkiezingen waren wel een opsteker, de partij heeft goed standgehouden. Op basis van de provinciale uitslag was CD&V goed voor net geen 20 procent.

De N-VA haalde net geen 25 procent, wat een ontgoocheling was. De gele golf blijkt een Antwerpse olievlek te zijn, die uitdijt tot de verstedelijkte Vlaamse ruit, maar niet tot in West-Vlaanderen of Limburg raakt. Dat zijn meer dan ooit CD&V-burchten gebleken.

Toch was het voor CD&V weer moeilijk om in deze verkiezingscampagne zichtbaar te zijn. De partij maakt van de redelijkheid haar handelsmerk, maar een enerzijds-anderzijdsverhaal is niet wervend. Symptomatisch is dat de partij zelfs niet durft te zeggen of ze linksaf of rechtsaf wil slaan.

Het uitspelen van Hilde Crevits als kandidaat-minister-president wordt algemeen gezien als een sterke zet, al is hij misschien wat te laat in de campagne gekomen om nog veel impact te hebben.

In West-Vlaanderen is het overal ‘Hilde’, net zoals Beke ook sterk staat in zijn Limburg. Maar het effect van Hilde op de rest van Vlaanderen, bijvoorbeeld op Antwerpen - waar nog altijd het meest zetels te verdienen zijn - lijkt marginaal. Na de desastreuze doortocht van Kris Peeters lijkt CD&V geen voet meer aan de grond te hebben in Antwerpen.

Postjes

Nog meer dan CD&V heeft Open VLD de grootste moeite om zich in de wedstrijd te knokken. De liberalen hadden nochtans vertrouwen getankt na de lokale verkiezingen die heel wat blauwe burgemeesterssjerpen opleverden. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wilde zich nu ook graag positioneren als de enige echte Zweedse erfgenaam, die 100 procent gaat voor het sociaal-economisch herstel. Ze had een uitgelezen kans om het verschil te maken in het centrum als de verantwoordelijke partij, terwijl de N-VA de regering had laten vallen over het Marrakeshpact.

Maar het kwam er nooit echt uit. Open VLD wordt nog altijd gezien als een aanhangsel van de N-VA. De liberalen kunnen moeilijk het verschil maken, omdat de liberale recepten door de N-VA zijn overgenomen. En het viel op hoe inhoudsloos de campagne van de liberalen was, ze raakten niet verder dan de slogan ‘Gewoon doen’. Blijkbaar zijn de liberalen er nogal gerust op dat ze er wel weer bij zullen zijn, in welk scenario ook.

Maar een goede campagne is het niet geworden. Integendeel, het is geëindigd in een verhaal over de postjes. Rutten riep dat onheil zelf over zich uit, doordat ze liet weten wel de eerste vrouwelijke premier te willen worden. Dat leidde tot zenuwachtigheid onder de ego’s in de partij. Alexander De Croo wil graag de liberale numero uno in de federale regering blijven. Maggie De Block ziet zichzelf opnieuw minister van Sociale Zaken worden. Bart Somers wil minister van Samenleven worden in de Vlaamse regering. Bart Tommelein zegt niet nee tegen het partijvoorzitterschap.