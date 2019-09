Honderd dagen van politiek onvermogen

Een akkoord over de Vlaamse regering moet bij de N-VA rust brengen. Dan heeft partijvoorzitter Bart De Wever een Zweedse troef in zijn achterzak zitten voor de federale onderhandelingen.

De Belgische politiek beleeft 100 dagen na de verkiezingen haar FUBAR-moment. Het letterwoord staat voor Fucked Up Beyond All Recognition. Het Amerikaanse leger gebruikte de term toen de oorlog in Vietnam uitzichtloos geworden was.

Eerst het goede nieuws. Op de Waalse feestdag, op 14 september, is de kans groot dat er een nieuwe Waalse regering is. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid een paars-groene coalitie met PS-voorzitter Elio Di Rupo als minister-president.

De grote vraag was en is of Ecolo aan boord zou blijven, want mathematisch zijn de groenen niet nodig. Toen de PS, Ecolo en DéFI midden juli een Brusselse regering vormden, leken de Franstalige groenen zich als progressieve stadspartij terug te plooien op Brussel, maar covoorzitter Jean-Marc Nollet is er tot dusver in geslaagd Ecolo in de running te houden voor de Waalse regering.

Basisdemocratie

En het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben, maar er zijn geen signalen bij Ecolo dat er een wiel zou afdraaien. ‘Dat er geen tegenkandidatuur voor het voorzitterschap meer is (Nollet wil voorzitter blijven samen met de Molenbeekse Rajae Maouane, red.), heeft intern rust gebracht. Al blijft het altijd een nerveus moment als de basisdemocratie bij Ecolo zich moet uitspreken over de Waalse regeringsdeelname’, zegt een partijtopper.

Voor de PS is het goed dat de groenen Waals aan boord blijven. Anders was er geen spaander heel gebleven van de droom van progressieve coalities.

Voor de PS is het goed dat de groenen aan boord blijven. Anders was er geen spaander heel gebleven van de droom van progressieve coalities. Een Waalse regering met Ecolo erbij moet ook bij de PS rust brengen. Het zal alvast duidelijkheid scheppen in de interne machtsstrijd tussen Elio Di Rupo en voormalig Waals ministerpresident Paul Magnette. Di Rupo verkast meer dan waarschijnlijk naar het Élysette, de ambtswoning van de Waalse minister-president, in Namen. Magnette kan dan aan de Brusselse Keizerslaan de PS leiden.

De Waalse regeringsvorming is de eerste noodzakelijke stap die gezet moest worden in de steppingstonetheorie naar een federale regering. In tegenstelling tot de retoriek doet vermoeden zou Magnette even goed als Di Rupo beseffen dat de PS en de N-VA samen een Belgische regering op de been moeten brengen, valt te horen in socialistische kringen. Alleen, wat heeft de PS daarbij te winnen?

Zweedse troef

Ook aan Vlaamse zijde wordt verwacht dat het snel kan gaan met de regeringsvorming. De verwachting is dat Jan Jambon (N-VA) op maandag 23 september als Vlaams minister-president zijn eerste septemberverklaring kan afleggen. Nochtans valt er nog wel wat werk te verzetten.

Een akkoord over de Vlaamse regering moet ook bij de N-VA rust brengen. Als de regeringsvorming rond is, heeft partijvoorzitter Bart De Wever een Zweedse troef in zijn achterzak zitten. Het biedt wat meer zekerheid dat de Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open VLD federaal niet aan een paars-groen avontuur zonder de N-VA beginnen. Al blijft het de vraag of de tijd niet zal inwerken op Open VLD en CD&V als het niet wil vlotten met die federale regeringsvorming.

Dat waren ook de interne overwegingen bij de N-VA toen ze de Vlaamse coalitiepartners koos. Want ook voor de N-VA kan de vraag worden gesteld wat de Vlaams-nationalisten te winnen hebben bij onderhandelingen met de PS.

Het devies lijkt wel: ‘Geen paniek, er komt wel weer een echt malgoverno uit de bus, als het uiteindelijk echt moet.’ N-VA-kringen

Het lijkt misschien wel een uitgelezen kans voor de N-VA om het confederalisme erdoor te drukken. De Wever en co. hadden dan wel op 26 mei zo’n 5 procentpunten meer moeten halen, is de inschatting. De Franstalige socialisten weten wel dat er iets zal moeten gebeuren, maar lijken nu nog niet overstag te zullen gaan.

En dus gebeurt er niets. De kleintjes hijgen wel wat in de nek van De Wever. Ze zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ze doen voorstellen over noodregeringen of doorstartregeringen, die geen echte regering zouden zijn, maar die al wel wat kleinere ingrepen zouden doen.

Het zijn echo’s van de gesprekken die de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) onder vier ogen hebben, maar het heeft allemaal weinig om het lijf. De informateurs zullen op 9 september, als ze terug bij de koning verwacht worden, de keuze moeten maken welke piste verder wordt bewandeld: de paars-groene of de paars-gele.

Malgoverno