Koning Filip staat voor delicate keuze

Het is uitkijken wie koning Filip binnen enkele dagen in het veld stuurt in een poging een federale regering te vormen. Kiest hij een N-VA'er, dan zal hij de kritiek krijgen voor confederalisme te kiezen. Kiest hij een PS'er, dan zal hij het verwijt krijgen aan te sturen op een anti-N-VA-coalitie.

Koning Filip kreeg vanmorgen al de wind van voren uit Franstalig België. Dat hij het had aangedurfd Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken uit te nodigen voor een gesprek, botste in Franstalig België op forse kritiek.

Het is de eerste keer dat een extreemrechtse politicus op de koffie ging bij een Belgische koning. In 1978 kreeg de toenmalige Vlaams Blok-voorzitter Karel Dillen ook een uitnodiging van koning Boudewijn in de bus. Maar Dillen weigerde hem te ontmoeten. Sindsdien werd extreemrechts niet meer uitgenodigd.

De PVDA'er vindt wel dat de kiezers van het Vlaams Belang gehoord moeten worden. 'Veel mensen voelen zich een nummer in de samenleving. Laten we luisteren naar hun verzuchtingen.' Al wil hij niet zeggen dat het cordon sanitaire moet sneuvelen. 'Dat is een andere vraag.'

Ook Peter Mertens, de voorzitter van de extreemlinkse PVDA, ging vandaag langs bij de koning. Nu heeft die alle partijvoorzitters geconsulteerd. De verwachting is dat de koning na het verlengde weekend iemand in het veld stuurt.

Normaal gezien is dat een informateur. Dat is meestal een ervaren politicus die het terrein aftast en bekijkt hoe een regering kan worden gevormd en met welke partners. Pas nadien volgt een formateur, die de eigenlijke regering vormt.

Slappe koord

De voorbije twee federale formatierondes in 2010-2011 en 2014 was het telkens N-VA-voorzitter Bart De Wever die als informateur werd aangeduid. Dat leidde in 2011 tot de regering-Di Rupo en in 2014 tot de regering-Michel.

Het is niet uitgesloten dat De Wever opnieuw aan zet komt, omdat zijn partij de grootste is aan Vlaamse kant. Maar dat zal ongetwijfeld op kritiek botsen, omdat de perceptie zal zijn dat de koning kant kiest. De Wever heeft al laten verstaan dat hij alleen in een federale regering wil stappen als er onderhandeld kan worden over confederalisme.

Een andere mogelijkheid is dat Elio Di Rupo, als voorzitter van de grootste Franstalige partij, in het veld wordt gestuurd. Maar ook dat zal op weerstand botsen. Want dat wekt de indruk dat de koning aanstuurt op een regering zonder de N-VA, het scenario waar Di Rupo voorstander van is

Het is dus voor koning Filip dansen op een slappe koord. Een mogelijke uitweg is dat hij De Wever en Di Rupo samen een opdracht geeft. Dat is ongezien, maar wordt in de Wetstraat niet helemaal uitgesloten.