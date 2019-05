Lega wint slag der populisten in Italië

De hamvraag luidt of de partij van Italiaans vicepremier Matteo Salvini de Europese verkiezingsuitslag gaat aangrijpen om het verstandshuwelijk met de Vijfsterrenbeweging op te blazen.

Zijn de machtsverhoudingen in de Italiaanse politiek grondig veranderd een jaar na de Italiaanse parlementsverkiezingen? Die vraag domineerde de Europese verkiezingsrace in het Zuid-Europese land de afgelopen weken.

In maart 2018 was de Vijfsterrenbeweging nog als grootste uit de nationale stembusslag gekomen. De anti-establishmentpartij wist destijds zowat een derde van de kiezers te verleiden en kroonde zich tot grootste partij van het land.

Na maandenlange moeilijke formatiegesprekken stapte de partij van Luigi Di Maio begin juni uiteindelijk in een verstandshuwelijk met de uiterst rechtse Lega. De partij van Matteo Salvini was op 17 procent van de stemmen gestrand.

Antimigratiebetoog

Maar de afgelopen maanden trok Salvini het laken steeds meer naar zich toe. Met zijn antimigratiebetoog krikte de Lega-leider zijn populariteit gestaag op terwijl de Vijfsterrenbeweging nauwelijks uit de verf kwam.

Steeds vaker bleek dat de twee regeringspartijen in verschillende dossiers niet op dezelfde golflengte zaten. Ze kibbelden niet alleen over migratie, maar ook over belastingen, chemische castratie van verkrachters en de hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon.

Heel wat luitenanten van de uiterst rechtse partij vinden dat Salvini zijn populariteit moet verzilveren en vervroegde nationale verkiezingen moet uitlokken.

De spanningen gingen naar een climax toen justitie een corruptieonderzoek opende naar de staatssecretaris van Transport, Armando Siri. De Vijfsterrenbeweging eiste prompt het ontslag van de vertrouweling van Salvini. Tot woede van de Italiaanse vicepremier.

Uiteindelijk stapte Siri toch op. Maar het incident deed de roep om het opblazen van de regering steeds luider klinken in Lega-rangen. Heel wat luitenanten van de uiterst rechtse partij vinden dat Salvini zijn populariteit moet verzilveren en vervroegde nationale verkiezingen moet uitlokken.

Rit uitdoen

De Italiaanse vicepremier hield in de aanloop naar de Europese verkiezingen steeds vol dat de uitslag van die race geen impact zou hebben op het nationale niveau. 'We doen de rit in Italië gewoon uit', betoogde Salvini. Zijn collega-vicepremier Di Maio sprak zich in gelijkaardige bewoordingen uit.