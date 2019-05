Leuvense burgemeester Ridouani kritisch over sp.a-campagne

Door die focus op de duurdere facturen heeft de sp.a vooral aandacht gegeven aan de agenda van één drukkingsgroep, zei Ridouani woensdagochtend op Radio 1. ‘Die strategie was ‘as good as it gets’, maar een verhaal van alleen facturen en centen is een conservatief verhaal.’

Ridouani wil daar voorlopig niet op ingaan. Crombez moet zijn termijn uitdoen, zegt hij. ‘Het is veel te vroeg om me te outen als voorzitter. Ik ben vereerd dat men in mijn richting kijkt, maar mijn eerste prioriteit is Leuven. Het is ook een beetje onbetamelijk als we nu al met interne kwesties zouden bezig zijn. De (centrum)partijen moeten eerst grondig de analyse maken waarom ze zoveel mensen kwijt zijn geraakt aan de extremen.’