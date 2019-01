MR trekt met belastingverlaging van 4 miljard naar kiezer

'Ik verdedig een zeer precieze optie: een forse verhoging van de belastingvrije som', aldus Chastel in een interview met La Libre Belgique. 'Die is in de huidige legislatuur al opgetrokken tot 8.300 euro. Ik wil die graag optrekken tot het bedrag van de minimale werkloosheidsuitkering, ongeveer 12.500 euro.' De belastingvrije som is de eerste schijf van het jaarinkomen waarop geen personenbelasting is verschuldigd.