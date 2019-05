Middenvinger van de malcontenten

Waarom zijn mensen zo malcontent dat ze stemmen op een partij die eigenlijk geen oplossing aanbiedt? Over die vraag moeten alle partijen zich grondig bezinnen.

Het hoogtepunt van de verkiezingsavond op de openbare omroep, of naargelang uw voorkeur het dieptepunt, kwam er al heel vroeg. Het ging over het moment waarvan vele kiezers gedroomd moeten hebben toen ze vandaag hun stem uitbrachten voor het Vlaams Belang. En het was de onvergelijkbare Jean-Marie Dedecker die het symbolisch uitbeeldde: hij toonde zijn middenvinger aan de enigszins verbouwereerde VRT-reporter die zijn woonkamer was binnengedrongen en aan de burgemeester van Middelkerke een diepgaande analyse vroeg van de eerste kiesresultaten. Dedecker is een man van weinig woorden als die niet nodig zijn.

Een grote groep Vlamingen heeft vandaag op een beschaafde manier ‘foert’ gezegd. Mij leek het minimalistische gebaar van Dedecker de beste samenvatting van het gevoel dat overheerst bij het electoraat van de partij van Tom Van Grieken. Het doet heel erg denken aan wat mensen bezielt om op Donald Trump of Nigel Farage te stemmen. Die nu weer gaan afdoen als racisten, zal ze niet doen verdwijnen. Weet u nog toen de verlichte Hillary Clinton dat soort mensen afdeed als ‘deplorables’, droevige lui? Ze gaf nadien toe dat die uitspraak haar waarschijnlijk het Witte Huis gekost had.

Als er iets is waar de resultaten van zondag 26 mei alle partijen toe moeten aanzetten, dan is het wel eens goed na te denken waarom mensen zo malcontent zijn dat ze gaan stemmen op een partij die eigenlijk geen oplossing aanbiedt. Die partij heeft wel altijd al heel goed geluisterd naar het ongenoegen van de gewone mensen. Dat was niet anders als toen, bij de eerste Zwarte Zondag in 1991. Vreemd toch hoe de traditionele politici zo snel vergeten.

Ninove

Neem nu een kleine stad als Ninove. Daar klagen inwoners dat ze hun leefomgeving niet meer herkennen omdat er steeds meer migranten neerstrijken. Foei, mag niet, zeggen de traditionele partijen. Met het voorspelbare gevolg: vandaag haalt het Vlaams Belang zo ongeveer de absolute meerderheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was Forza Ninove ondanks een verpletterende overwinning buitenspel gehouden door alle andere partijen. Guy D'haeseleer rekende op de VRT voor dat hij gewoon de volgende gemeenteraadsverkiezingen moet afwachten om Ninove helemaal alleen te kunnen besturen.

Aan morele en culpabiliserende lessen of een wollig discours over de meerwaarde van diversiteit hebben heel veel gewone mensen geen boodschap.

De traditionele partijen hebben nooit echt beseft hoe groot de ontevredenheid is in Vlaanderen. En hoe groot het onbegrip is tussen ‘kleine’ mensen en een zichzelf progressief noemende elite in de politiek en de media. Die willen vaak niet zien hoe moeilijk mensen het hebben met ook kleine problemen van cohabitatie die gepaard gaan met het onvermijdelijke verschuiven van een monoculturele maatschappij naar een multiculturele. Aan morele en culpabiliserende lessen of een wollig discours over de meerwaarde van diversiteit hebben heel veel gewone mensen geen boodschap.

Treurspel

Het negeren van kleine onhebbelijkheden heeft heel grote gevolgen, zoals vandaag bleek, als populistische partijen inspelen op de principiële doof- en blindheid van andere politici. Het maandenlange treurspel van transmigranten en onmachtige politici in het Brusselse Noordstation was gefundenes Fressen voor het Vlaams Belang. Hoewel het eigenlijk ging om een kleine groep migranten en het probleem perfect beheersbaar leek, was het onbegrip van de dagelijkse Vlaamse passanten voor het gekissebis van politici heel begrijpelijk.

De verschillen tussen de resultaten in Vlaanderen en Wallonië zullen het cliché over twee democratieën in dit land natuurlijk versterken.

De verschillen tussen de resultaten in Vlaanderen en die in Wallonië zullen het cliché over twee democratieën in dit land natuurlijk versterken. In dat verband was het meer dan de moeite om vanavond naar de RTBf te kijken. Wat daar te zien was, deed denken aan die beruchte avond, nu al 13 jaar geleden, toen de tv-omroep zijn kijkers de stuipen op het lijf joeg met ‘Bye Bye Belgium’. Toen kondigde de nieuwslezer plots met paniek in de ogen aan dat het gedaan was met België: Vlaanderen had zijn onafhankelijkheid uitgeroepen. Zowat iedereen in Franstalig België leek dat goed gemaakte fake news te geloven.

Cordon sanitaire

Het toeval wou dat het diezelfde presentator was die vanavond een rechtstreeks verslag aankondigde vanuit Londerzeel, waar het Vlaams Belang feest aan het vieren was. Een reporter zou een interview doen met Filip Dewinter. Maar omdat de RTBf het cordon sanitaire streng interpreteert, voegde de nieuwslezer er als een grootinquisiteur aan toe, mocht dat gesprek niet live op antenne. Met een soepelheid waarop menig jezuïet jaloers zou zijn, werd daar echter een mouw aan gepast: met één minuut vertraging mocht het interview wel op antenne. Dewinter mocht in zijn beste Frans uitleggen dat hij hoopte op een ‘coalition des braves’ om zijn partij eindelijk aan de macht te laten deelnemen.