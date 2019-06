Moment van de waarheid nadert voor PTB

De kans is reëel dat in de Waalse formatiegesprekken de PS dinsdag voor de laatste keer samen zit met de PTB.

In Namen zien PS-voorzitter Elio Di Rupo en voormalig voorzitter Paul Magnette dinsdag om elf uur een delegatie van de extreem-linkse PTB. Daarmee zetten ze hun tweede ronde van informatiegesprekken voort. Vorige vrijdag zagen ze al de MR en woensdag volgt Ecolo. Het cdH is niet meer uitgenodigd, nadat de partij zelf voor oppositie koos .

De kans is reëel dat de PS na het gesprek afstand neemt van de PTB. Een eerste signaal daarvoor is dat om elf uur is afgesproken, vlak voor de verkozenen in het Brussels en Waals Parlement dinsdag de eed afleggen. Ruimte voor een uitvoerig gesprek is dus niet voorzien.