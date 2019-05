N-VA-lijsttrekker plots toch voor rekeningrijden

Anneleen Van Bossuyt, de Oost-Vlaamse federale lijsttrekker voor de N-VA, laat in een mail die gisteren circuleerde op sociale media verstaan dat ze toch voorstander is van rekeningrijden. ‘De volgende Vlaamse regering zal prioritair werk maken van dit dossier’, klinkt het.

De volgende Vlaamse regering moet prioritair werk maken van rekeningrijden. Anneleen Van Bossuyt federaal lijsttrekker N-VA

De boodschap is opmerkelijk, want in april liet haar partijgenoot en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts nog verstaan dat hij niet langer voorstander is van een slimme kilometerheffing voor personenwagens, ook al pleitte hij daar zelf jarenlang voor. Volgens Weyts ontbreekt een draagvlak.

Maar in de gelekte mail maakt Van Bossuyt duidelijk dat haar partij nog steeds achter het principe van rekeningrijden staat. ‘We moeten het verkeer meer gaan sturen. Nu staat iedereen in de file en dat schaadt ons.’

In een reactie aan De Morgen reageert Van Bossuyt dat haar standpunt niet veranderd is. ‘We moeten het verkeer meer sturen. Buitenlanders moeten mee betalen, en we moeten mensen die buiten de spitsuren rijden, belonen. Of dat rekeningrijden wordt of iets anders moeten we nog bekijken. Het mag gewoon geen platte belastingverhoging zijn, zoals in het plan dat op tafel lag.’