Nog nooit zo veel vrouwen in Vlaams Parlement

Het nieuwe Vlaams Parlement dat vandaag de eed aflegt, bestaat voor bijna 47 procent uit vrouwen. Dat is het hoogste aandeel ooit.

Vandaag leggen de verkozen Vlaamse Parlementsleden de eed af. Nooit eerder zaten er zo veel vrouwen in het halfrond. Hun aandeel steeg na deze verkiezingen tot 46,7 procent. Bij de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1995 was dat nog 19,3 procent. Dat aandeel steeg verkiezing na verkiezing. Bij de vorige verkiezingen in 2014 ging het om 44,4 procent vrouwen. Toen bekleedde het Vlaams Parlement een absolute toppositie in Europa, bleek uit een onderzoek van het Vlaams Parlement zelf.

Het stijgend aantal vrouwelijke politici is mee te danken aan de wettelijke genderregeling voor de verkiezingen. Die regeling bepaalt dat de eerste twee kandidaten op een kieslijst niet van hetzelfde geslacht mogen zijn. Zo wou men het aantal vrouwelijke verkozenen verhogen en dat is duidelijk gelukt. Al blijft het voor de partijen moeilijk om ook de lijsttrekkersplaatsen door vrouwen te laten invullen. Open VLD probeerde voor de verkiezingen van 26 mei op de helft van haar lijsten een vrouwelijke lijsttrekker aan te duiden, maar dat lukte niet zonder slag of stoot.

De vraag is of het stijgende aandeel van de vrouwelijke parlementsleden ook in de regeringsvorming doorzet. De ontslagnemende Vlaamse regering bestond uit zes mannen en drie vrouwen. In de federale regering, voor de N-VA in de oppositiebanken belandde, was het evenwicht nog verder zoek. Ze bestond uit 14 mannen en vier vrouwen. Bovendien bestond het kernkabinet, waarin de premier en de vicepremiers de belangrijkste beslissingen nemen, volledig uit mannen. De federale regering deed het qua genderevenwicht dus afgetekend minder goed dan de Vlaamse regering.

Minder ondernemers in parlementen In de komende legislatuur zetelen minder parlementsleden die als zelfstandige werken dan na de verkiezingen van 2014. Dat leert een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. In de Kamer was in 2014 nog 41 procent van de leden ondernemer, dat zakt naar 33 procent. Ook het Vlaams Parlement kent een terugval van 22 procent naar 13 procent. In beide parlementen heeft bijna 90 procent van de zelfstandigen een vrij beroep.

Ook de Kamer, die donderdag voor het eerst samenkomt, doet het qua genderevenwicht minder goed dan het Vlaams Parlement. In 2014 waren 39 procent van de Kamerleden vrouwen. Na deze verkiezingen is dat 41,3 procent.