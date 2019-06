Open VLD op de rem voor Brusselse regering

In Brussel wil de PS met Ecolo en Défi in zee gaan. Open VLD wil de MR aan boord hijsen, maar de vraag is of dat nog zal lukken.

De PS, Ecolo en Défi willen samen de Franstalige kant van de Brusselse regering vormen. Dat hebben de PS-kopstukken Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort vandaag officieel bevestigd. Onkelinx wil zo een 'progressieve coalitie' op de been brengen.

Bij Ecolo moeten de leden vanavond nog hun fiat geven, maar ook voor Ecolo is zo'n progressieve coalitie het voorkeursscenario. Er is bij de Franstalige groenen veel animo om de verkiezingsoverwinning in Brussel te vertalen in een bestuursdeelname.

Bedenktijd

In Brussel is het de traditie dat de beide taalgroepen apart een meerderheid vormen en daarna samen over een Brussels regeerakkoord onderhandelen. Aan Nederlandstalige zijde was er al een week na de verkiezingen van 26 mei een akkoord tussen Groen, Open VLD en de sp.a.

Toch mengt Open VLD zich nu in de keuze van de Franstalige partijen. Het liberaal partijbestuur had de Brusselse onderhandelaars Guy Vanhengel en Sven Gatz de opdracht gegeven te eisen dat de MR in Brussel meedoet. Vanhengel vraagt nu aan de formateurs in Brussel bedenktijd te nemen en niet overhaast te werk te gaan. 'We herhalen ons pleidooi om ook aan liberale kant de MR bij de formatie te betrekken.'

'Alles hangt samen'

De liberalen hebben wel wat gewicht in de onderhandelingen. Aangezien de Franstalige partijen niet met de N-VA in zee willen gaan, is Open VLD mathematisch nodig voor een meerderheid aan Nederlandstalige zijde. Maar Onkelinx maakte meteen al duidelijk dat er een federale logica is en dat zo'n vraag ongezien is.

De MR aan boord nemen in Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap is de beste manier om de verschillende niveaus te doen samenwerken. Françoise Schepmans Brussels MR-fractieleider

De MR reageerde donderdag, toen er al geruchten waren, verbolgen. Fractieleidster Françoise Schepmans zegt dat er 'op geen enkel moment' een koppeling gemaakt is met de Franse gemeenschapsregering terwijl beide regering samen instaan voor bepaalde bevoegdheden. 'Alles hangt met alles samen', dreigde de partij eerder al.

Nu de PTB in Wallonië de deur voor een regering heeft dichtgedaan, is de MR in Wallonië mathematisch nodig om een meerderheid te vormen. Volgens Schepmans is 'de MR aan boord nemen in Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap de beste manier om de verschillende niveaus te doen samenwerken'.