‘Open VLD zit niet in een depressie'

Door de slechte peilingen en de kandidatuur van voorzitter Gwendolyn Rutten als premier heerst zenuwachtigheid bij de liberalen. Maar aan de vooravond van de verkiezingen sluiten de partijtoppers de rangen.

Vanaf vanmiddag kunnen twijfelende kiezers 36 uur onafgebroken vragen stellen aan liberale kopstukken via Facebook. De liberalen zetten alles op alles om in de laatste rechte lijn nog zo veel mogelijk mensen te overtuigen. De jongste peiling, waarin Open VLD slechts 11 procent scoorde en pas na de N-VA, CD&V, het Vlaams Belang en Groen komt, leidt in de partij tot grote zenuwachtigheid.

Verkiezingen 19 De Tijd las alle kiesprogramma's en bundelde ze in honderd vragen. Raadpleeg onze kiesgids op www.tijd.be/kiesgids

Bepaalde lijsttrekkers vinden dat ze te weinig aan bod komen in de campagne en te weinig betrokken zijn. De campagne zou te veel rond voorzitster Gwendolyn Rutten draaien. De partijtop is het daar niet mee eens. Er zijn duidelijke media-afspraken gemaakt over wie over welk thema wordt gestuurd. ‘Wie zulke dingen naar buiten brengt, is bezig met zijn eigen carrièreplanning en ziet de partij niet graag’, luidt het bij een kopstuk.

Er is ook zenuwachtigheid bij kopstukken zoals Bart Somers en Bart Tommelein, die het moeten opnemen tegen de stemmenkanonnen Bart De Wever (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V).

Kandidaat-premier

Eigenlijk rommelt het al weken bij de liberalen. Een tiental dagen geleden verklaarde Rutten dat ze niet nee zou zeggen als ze de kans zou krijgen de eerste vrouwelijke premier te worden. Daarmee leek Rutten vooral vicepremier Alexander De Croo de wacht aan te zeggen. In een interview met Le Soir had hij de vraag of hij kandidaat-premier was veelzeggend beantwoord door te zeggen dat hij het hoofd koel houdt ondanks dat hij in de peilingen de eerste liberaal is. Daardoor leek het alsof hij zichzelf als kandidaat-premier naar voren schoof.

Een mogelijke stoelendans leidt tot zenuwachtigheid in de partij. liberale bron

De openlijke sollicitatie van Rutten kwam volgens verschillende bronnen als een donderslag bij heldere hemel. Zij was er na jaren van interne twisten in geslaagd de liberale rangen opnieuw te sluiten. Ze had als voorzitter bovendien een entente met De Croo gevonden. ‘Die as is niet gebroken, maar het is natuurlijk niet leuk voor De Croo dat hij in de campagne nu telkens met vragen over zijn rol wordt geconfronteerd’, zegt een liberaal kopstuk.

Een mogelijke stoelendans leidt natuurlijk ook tot zenuwachtigheid in de partij, zegt een andere bron. ‘Iedereen denkt na over zijn toekomstige plaats.’ Zo lijkt de Oostendse burgemeester Tommelein zich al warm te lopen als de volgende voorzitter. Bart Somers wil minister van Samenleven worden en Maggie De Block wil verlengingen spelen op haar huidige departement Volksgezondheid.