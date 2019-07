PS en Ecolo zoeken steun Waalse parlementsleden voor coalitie

Het lijkt een doodlopend spoor, maar PS en Ecolo blijven verder timmeren aan de weg van hun zogenaamde Klaprooscoalitie, een minderheidsregering die in Wallonië en de Franse Gemeenschap de steun zou krijgen vanuit het parlement. Er zijn minstens drie Waalse parlementsleden van andere partijen nodig, willen PS en Ecolo over een parlementaire meerderheid beschikken.

Na vele gesprekken met het middenveld hebben PS en Ecolo nu maatschappelijke en politieke beleidsverklaringen - ‘déclarations de politique gouvernementale et sociétale’ - uitgewerkt, waarin wordt ingezet op een ecologische en sociale transitie. Die verklaringen worden nu aan de parlementsleden bezorgd, en op basis daarvan moet blijken of de Klaprooscoalitie een kans maakt.

De PS wil de droom van een progressieve coalitie in het zuiden van het land niet opgeven, en hoopt dus nog altijd op steun van ofwel het PTB/PVDA of het cdH. Pas als echt blijkt dat er geen toekomst is voor een progressieve coalitie, zullen de PS en Ecolo hun aversie tegenover de Franstalige liberalen van premier Charles Michel kunnen opzij schuiven. Dat is alvast de verwachting bij de Mouvement Réformateur.