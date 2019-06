PS maakt PTB opnieuw het hof

Maar in een Waalse regering stappen met de PS en de MR is voor Ecolo niet evident, want de groenen zijn daarin mathematisch niet nodig. Zo dreigen ze het vijfde wiel aan de wagen te worden.

PTB

Dat verklaart waarom Di Rupo nu opnieuw de PTB uitnodigt. De PS wil er alles aan doen om het signaal te geven dat ze de kiezer serieus neemt.

Eerder drong PS-kopstuk Paul Magnette er ook al op aan dat de federale informateurs Johan Vande Lanotte en Dider Reynders alsnog de PTB zouden zien, zoals de koning wel had gedaan. De PTB had daarover misbaar gemaakt omdat de federale demarche de weg zou blokkeren naar haar deelname aan de regionale regeringen.

De vraag is of de PTB op deze nieuwe uitnodiging van Di Rupo zal ingaan. Er lijkt bij de communisten weinig animo om te besturen. Bovendien is er weinig vertrouwen in de PS. De PTB ziet parallellen met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Toen knoopte de PS op verschillende plaatsen gesprekken aan met de PTB om vervolgens toch niet met hen in zee te gaan en op sommige plaatsen zelfs de voorkeur aan de liberalen te geven.