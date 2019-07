PS nodigt Ecolo én MR uit voor gesprek

Logischerwijze moet de PS zich nu richten op de MR. Nochtans was de toon tijdens de verkiezingscampagne bijzonder bits tussen de MR en de linkse partijen PS en vooral Ecolo. Maar Waals MR-minister van Begroting Jean-Luc Crucke vindt dat niet onoverkomelijk. 'We moeten proberen om tussen Ecolo, socialisten en de liberalen oplossingen te vinden voor de komende jaren', zei hij dinsdagavond in Terzake.

'Er bestaan volgens mij genoeg convergenties tussen de partijen, bijvoorbeeld over klimaat. Wij zijn een liberale partij dus moeten we overeenkomsten vinden met ons liberale programma, bijvoorbeeld geen extra belastingen', aldus Crucke die hoopt dat voor de drie partijen voor het eind van de zomer een coalitie in de steigers kunnen zetten. De MR en de PS hebben in principe de groenen niet nodig voor een meerderheid, maar Crucke verkiest een coalitie met drie.