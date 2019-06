Paars of paars-groen in de maak in Wallonië

Nu de PTB de deur dichtgooit voor een Waalse coalitie, zijn er voor de PS nog weinig andere opties dan met de MR te gaan praten.

Een tweede snuffelronde tussen de PS en de PTB loopt met een sisser af. PS-voorzitter Elio Di Rupo probeerde de communisten nog te verleiden tot nieuwe gesprekken donderdag, maar PTB-baas Raoul Hedebouw klapte de deur dicht. 'De PS moet ophouden ons voor idioten te nemen. Dit heeft echt geen zin meer', klonk het.

Paul Magnette, die voor de PS mee rond de tafel zit, roept de PTB via Twitter op te blijven spreken. 'De onderhandelingen zijn niet gedaan, Raoul Hedebouw, ze zijn niet eens begonnen. We hebben vier uurtjes gepraat over een tiental complexe dossiers. Bij allemaal zijn we het eens over het principe. We willen nu een discussie over de details.'

Paringsdansje

Het moet vooral benadrukken dat de PTB er zelf is uitgestapt. De PTB is ervan overtuigd dat het sinds het begin de bedoeling was van de PS om de partij eraf te rijden. 'Het was een paringsdansje van Magnette en Di Rupo om morgen te kunnen trouwen met de MR', zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. De Vlaming zit mee rond de tafel omdat de communisten één grote partij zijn over de taalgrens heen.

Mertens: 'Er was voortdurend wantrouwen aan tafel. Bovendien wilde de PS geen moment spreken over een radicale breuk, zoals komaf maken met het besparingsbeleid van de Europese Commissie. Magnette lanceerde in de pers dan wel het voorstel van een minderheidskabinet met Ecolo, gesteund door ons, maar rond de tafel is daar geen woord over gezegd. Ach, fladderende vogeltjes tweeten veel.'

Het was een paringsdansje van Magnette en Di Rupo om morgen te kunnen trouwen met de MR. Peter Mertens Voorzitter PVDA

Mertens noemt de kans zo goed als nihil dat er nog een gesprek volgt. 'De bal ligt bij de PS. Ze moeten een andere en constructiever houding aannemen, de wil tonen om een breuk te maken met 30 jaar fout beleid en een nota voorleggen met eigen breekpunten. Tot nu toe wezen ze telkens naar hun programma van 300 pagina's als we naar hun voorstellen vroegen. Op onze voorstellen was het 'oui, c'est bon', om dan drie seconden later te zeggen 'on verra'. Gewoon niet serieus.'

MR in zetel

Het vertrek van de PTB zet de MR in een zetel. Er blijven in het zuiden nog amper mogelijke coalities over. Het cdh kiest voor de oppositie en de PTB is eraf gereden. Daardoor hebben nu enkel de PS en de MR nog een meerderheid. Dat kan paars-groen worden, maar de vraag is of Ecolo in een coalitie wil stappen waarvoor het mathematisch niet nodig is. Di Rupo en Magnette ontmoeten Ecolo vandaag voor een tweede gesprek. Paars en/of paars-groen biedt de beste opties voor Di Rupo om federaal een coalitie op de been te proberen brengen.

De vraag is of Ecolo in een coalitie wil stappen waarvoor het mathematisch niet nodig is.

Di Rupo moet bewijzen dat echt niets anders kan. Er is zware druk vanuit de socialistische vakbond FGTB om niet met de MR te regeren. En er is interne onenigheid bij de PS of een coalitie met de MR al dan niet het recept op een nieuwe nederlaag is. De PS verloor op 26 mei opnieuw kiezers aan de PTB. Het zijn vooral de machtspolitici in machtige afdelingen als Luik die aansturen op een coalitie met de MR. Die mist volgens de partijcenakels elke geloofwaardigheid, nadat eerst jarenlang storm is gelopen tegen 'het kille besparingsbeleid van de regering MR-N-VA'. Het is raar om er dan bij de minste gelegenheid weer mee in bed te kruipen, klinkt het.