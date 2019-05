Politiek avontuur Modrikamen eindigt in fiasco

Voorzitter Mischaël Modrikamen verlaat de Parti Populaire, de ultrarechtse partij die hij mee oprichtte. De advocaat is vooral bekend om zijn activistische rol in de zaak-Fortis.

Modrikamen beklemtoont dat de Parti Populaire blijft bestaan, maar dat hij er zelf uit stapt. Er heerste grote verwarring rond het voortbestaan. De Franstalige zender RTBF had eerder op de dag gemeld dat de partij zou ontbonden worden.

In de vorige legislatuur had de Parti Populaire, met Aldo Carcaci, nog één verkozene in de Kamer, maar bij de verkiezingen van afgelopen zondag verloor de partij ook die zetel.

Modrikamen is ontgoocheld en wijt het verlies onder meer aan een gebrek aan media-aandacht. Volgens hem is het door de dominantie van het linkse gedachtegoed in Wallonië een onbegonnen zaak om een rechtse politieke koers te voeren.

Ook de concurrentie op rechts van Listes Destexhe en La Droite deed de partij geen goed.

'Ik kan niet zeggen dat het me niet triest maakt', zegt Modrikamen vrijdag. 'Misschien doe ik in de toekomst nog op een andere manier aan politiek. Mogelijk verlaat ik zelfs het land. Alle opties liggen open.'

Le Pen en Bannon

De Parti Populaire, of Personenpartij, werd in 2009 gesticht door Modrikamen en econoom Rudy Aernoudt, de oud-kabinetschef van Fientje Moerman (Open VLD). Modrikamen was ervan overtuigd dat er in Franstalig België een electorale markt bestond voor een rechts-populistisch programma, rechts van de MR.

De Brusselse advocaat van Joodse afkomst inspireerde zich op Marine Le Pen, de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National, maar de admiratie was niet wederzijds. In de afgelopen campagne riep Le Pen de Franstalige Brusselaars op om voor Vlaams Belang te stemmen en zei ze geen contact te hebben met Modrikamen.

Modrikamen hielp ook voormalig Trump-adviseur Steve Bannon een handje bij de oprichting van een Europese platform voor populistisch rechts. Ze hebben een gemeenschappelijke vriend: de eurokritische Brit Nigel Farage, de gangmaker van de Brexit Party.

Fortis

Voor hij in de politiek stapte, was Modrikamen vooral bekend als de advocaat van de kleine aandeelhouders in de Fortis-affaire.

Schermvullende weergave Modrikamen op de aandeelhoudersvergadering van Fortis in 2008 ©Photo News