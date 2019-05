Populisten stoten door in Europese verkiezingen

In Europa hebben de rechts-populistische partijen gewonnen. Voor het Europees Parlement is dat minder belangrijk, gezien de grote versplintering van hun fracties.

De grootste overwinning van extreemrechts komt toch vanuit Frankrijk. Het Rassemblement National (RN, ex-Front National) wint daar van de partij van president Macron. De nederlaag is des te harder omdat Macron zelf had ingezet op een nederlaag van Marine Le Pen. De Franse president had hoog ingezet, hij wilde het baken worden tegen de 'populisten' maar daarin mislukte hij deerlijk.

In Italië viel de overwinning van Lega van Matteo Salvini op. Hij liet de Democratische Partij en de Vijfsterrenbeweging achter zich. De uitslag zet een grote druk op de Italiaanse coalitie van de Lega en de Vijfsterrrenbeweing.

Nigel Farage

In het Verenigd Koninkrijk won de Brexit Partij van Nigel Farage zoals verwacht. De traditionele partijen verliezen terrein tegenover de Liberaal-Democraten die voor lidmaatschap van de EU zijn.

Nederland ging opvallend tegen de trend in. Daar wonnen de sociaaldemocraten met Frans Timmermans de verkiezingen, maar hij lijkt wel de uitzondering die de uitslagen in het westelijke deel van Europa bevestigen.

In Duitsland verliezen de traditionele partijen, de christendemocraten (CDU/CSU) en de sociaaldemocraten (SPD). De Groenen maken een grote sprong voorwaarts, maar ook de rechts-populistische AfD houdt stand. Zij zijn goed voor ruim tien procent van de stemmen.

Oost-Europa

In Oost-Europa bleven de meeste krachtsverhoudingen behouden. De fel belaagde Poolse nationalistische partij PiS won de de Europese verkiezingen.

In Hongarije haalde Viktor Orbán met zijn partij de volstrekte meerderheid met 56 procent. Orbán hoort bij de christendemocratische familie maar hij zette de afgelopen tijd erg in op een antimigratiebeleid. De EVP onderzoekt momenteel zijn lidmaatschap.

Zuid-Europa

In Zuid-Europa leveren de Europese verkiezingen een verschillend beeld op. In Spanje en in Portugal winnen de sociaaldemocraten en versterken ze hun positie.

In Griekenland schreef premier Alexis Tsipras van de uiterst linkse Syriza zondagavond vervroegde verkiezingen uit nadat de conservatieve Nieuwe Democratie de Europese verkiezingen gewonnen had.

Europees Parlement

De impact van de verkiezingen is duidelijk. Voor de eerste keer in veertig jaar verliezen de christendemocraten en sociaaldemocraten hun meerderheid in het Europees Parlement. De liberalen en groenen krijgen daardoor een voet tussen de deur.

De liberale voet is de grootste omdat die een alliantie aangaan met de Franse president Macron. De groenen profiteren vooral van de winst in Duitsland en Nederland. In het zuiden van Europa is er geen groene golf. De Franse milieupartij is dan wel nummer drie maar met slechts 13 procent.