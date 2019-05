Sociaaldemocraten zwaar afgestraft in Duitsland

De sociaaldemocraten kregen harde klappen bij de Europese verkiezingen in Duitsland. En voor het eerst in 73 jaar zijn ze niet langer de grootste partij in Bremen.

Volgens prognoses van de Duitse zender ZDF blijven de christendemocraten de grootste partij bij de Europese verkiezingen. CDU/CSU verliezen, maar zijn met 27,5 procent (-7,8 procentpunten) nog ruim groter dan de groenen, die op 20,5 procent (+9,8 procentpunten) uitkomen, een verdubbeling van hun resultaat van 2014.

De sociaaldemocraten verliezen dramatisch. Ze zakken onder de psychologische drempel van 20 procent met 15,5 procent van de stemmen (-11,8 procentpunten). De extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) komt uit op 10,5 procent (+ 3,5 procentpunten). De radicaal-linkse Die Linke blijven met 5,5 procent (-1,9 procentpunten) even groot als de liberale FDP 5,5 (+2,1 procentpunten).

Voor de CDU is het wel de slechtste score ooit bij de Europese verkiezingen. De uitslag is daarom vooral een opdoffer voor de opvolgster van Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die benadrukte in een eerste reactie dat de CDU, als grootste Duitse partij, nadrukkelijk Manfred Weber naar voren schuift als voorzitter van de Europese Commissie.

Bremen

In de stadstaat Bremen werden deelstaatverkiezingen gehouden. Voor het eerst in 73 jaar is de SPD niet langer de grootste partij: ze zou stranden op 24,5 procent van de stemmen. De CDU wint de deelstaatverkiezing met 26,5 procent. De groenen komen uit op 18,5 procent. Die Linke blijven stabiel op 12 procent. De liberale FDP blijft hier met 6 procent de radicaal-rechtse AfD nipt voor.

Vooral de uitslag in Bremen is een harde klap voor de SPD. Als grootste partij heeft de CDU nu het initiatiefrecht. De voorbije jaren regeerden de SPD en de groenen samen. De CDU kan een alternatieve coalitie op de been brengen van CDU/groenen en FDP, de zogenaamde Jamaicacoalitie.

Mislukt dat, dan kan de SPD ofwel een coalitie vormen met de groenen en Die Linke of met de groenen en de FDP. In alle gevallen worden de groenen wel de 'kingmakers' van de coalitie in de kleinste stadstaat van Duitsland.

Ramp voor GroKo

Federaal is de uitslag een ramp voor de zogenaamde grote coalitie van CDU en SPD. De kiezer heeft beide partijen afgestraft en de groenen zijn nu groter dan de sociaaldemocraten.

Onvermijdelijk gaat de coalitievorming in Bremen ook wegen op de GroKo in Berlijn. De druk zal zeker toenemen als de CDU in Bremen de SPD buitenspel zet.