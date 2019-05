Sp.a lijkt deelname Vlaamse regering uit te sluiten

Sp.a-voorzitter John Crombez is geen vragende partij om in een Vlaamse regering te stappen. Dat zei hij na zijn gesprek met Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA)

'Ik hoop dat degenen die voldoende zetels hebben snel een akkoord sluiten. Het is logisch dat men daarvoor niet in eerste instantie naar ons kijkt', zei sp.a-voorzitter John Crombez na zijn gesprek met De Wever.

In Vlaanderen is geen regering denkbaar zonder dat de N-VA er deel van uitmaakt. De Vlaams-nationalisten gaan er 7 procentpunten op achteruit, maar ze blijven met 25 procent de grootste partij. Door de opmars van het Vlaams Belang, dat de tweede partij is geworden, zijn ze bovendien onmisbaar om een Vlaamse meerderheid te vormen. De andere partijen hebben een veto gesteld tegen het Vlaams Belang en/of de PVDA waardoor de N-VA sowieso in een volgende Vlaamse coalitie zal zetelen.