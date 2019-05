Sp.a-schepen Beels kandidaat-burgemeester van Antwerpen

Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a), die lijsttrekker was voor haar partij bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, is kandidaat om burgemeester te worden als Bart De Wever (N-VA) zijn sjerp zou neerleggen om Vlaams minister-president te worden.

Dat heeft ze verklaard aan VTM en in een reactie aan Belga laat ze weten dat ze de post weliswaar niet opeist, maar er wel gesprekken over wil voeren met de rest van het stadsbestuur.

De Wever verklaarde in de loop van de campagne dat hij als Vlaams lijsttrekker voor N-VA in Antwerpen kandidaat is om minister-president te worden van de volgende Vlaamse regering, als de kiezer dat toelaat. Hij zou dan wel zijn burgemeesterschap moeten beƫindigen. Dat zorgt klaarblijkelijk voor ongerustheid bij coalitiepartner sp.a. 'Wij zijn er niet gerust op', zegt Beels aan Belga. 'Als het inderdaad zo zou zijn dat meneer De Wever minister-president wordt, kan voor ons niet zomaar gelijk wie burgemeester worden. Het moet een verbindingsfiguur zijn, zoals het bestuursakkoord het zegt.'

In principe zou een andere N-VA'er de sjerp krijgen als De Wever zijn plaats afstaat, maar dat is volgens Beels nog geen uitgemaakte zaak. 'Het is niet aan ons om nu te gaan zeggen wie bij N-VA daar eventueel geschikt voor is, maar het zal in ieder geval besproken moeten worden', stelt ze. 'Zelf ben ik alvast kandidaat, dat is logisch, ik voel een verantwoordelijkheid naar alle Antwerpenaars om de Grote Verbinding verder uit te voeren.'