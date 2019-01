Stratego om Wetstraat 16 en Martelaarsplein

Door prominente kandidaten naar voren te schuiven als Vlaams minister-president en premier dwingt de N-VA de andere partijen om ook uit hun pijp te komen.

Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever zich maandag als kandidaat Vlaams minister-president outte, was een verrassing. Maar dat Jan Jambon kandidaat-premier is, is dat evenzeer.

Het is de eerste keer dat de N-VA een echte kandidaat-premier heeft. In de verkiezingscampagne van 2014 maakte de N-VA duidelijk dat het premierschap geen prioriteit was. Voor een Vlaams-nationalistische partij is het niet evident om de leiding van het land op zich te nemen. De N-VA kon leven met Kris Peeters (CD&V) als premier. En toen hij het niet werd zelfs met de Franstalige Charles Michel (MR).

Door met Jan Jambon een kandidaat-premier te lanceren, wil de N-VA het beeld counteren dat de federale regering haar niet meer interesseert.

Nu lanceert de N-VA met Jambon een eigen kandidaat-premier. Zo wil de partij het beeld counteren dat de federale regering haar niet meer interesseert. Die perceptie was ontstaan nadat de N-VA vervroegd uit de regering was verdwenen na de crisis over het VN-migratiepact. Door Jambon expliciet naar voren te schuiven als kandidaat-premier, bewijst de partij dat ze ook federaal nog wil besturen.

Met Jambon heeft de N-VA bovendien een kandidaat die zijn strepen al verdiend heeft op federaal niveau. Met De Wever als Vlaams minister-president en Jambon als premier zou de N-VA het helemaal voor het zeggen hebben en zou ze een Vlaams beleid kunnen doordrukken vanuit de Vlaamse en de federale regering. Maar de N-VA beseft dat de andere partijen er alles aan zullen doen om een regering zonder de Vlaamsnationalisten te vormen.

Nu de N-VA een kandidaat-premier en een kandidaat Vlaams minister-president heeft, zal de druk op de andere partijen toenemen om ook met eigen kandidaten te komen.

Dat kan ertoe leiden dat net als in 2007 iedereen kandidaat-premier is. In de verkiezingsstrijd van 2007 rolden de kopstukken van zowat alle partijen over elkaar om te claimen dat zij kandidaat-premier waren. Guy Verhofstadt (Open VLD), Yves Leterme (CD&V), Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a): iedereen was kandidaat-premier. In 2014 was niemand kandidaat, zelfs ontslagnemend premier Elio Di Rupo (PS) niet.

Speculaties

Maar nu dienen zich wel meerdere kandidaat-premiers aan. De speculaties over de andere kandidaten zullen ongetwijfeld beginnen. Speelt CD&V Wouter Beke uit tegen Jambon voor de Wetstraat 16 en Hilde Crevits tegen De Wever voor het Martelaarsplein?

En wat met de andere partijen? Hebben zij ook een kandidaat-premier? Aan Franstalige kant is het duidelijk dat Di Rupo staat te springen om opnieuw de Wetstraat 16 over te nemen, al zei hij dat nog niet met zoveel woorden.

Bij de MR zou het logisch zijn dat premier Charles Michel (MR) weer wordt uitgespeeld. Maar intussen rijzen er twijfels over zijn toekomst. De Standaard schreef gisteren dat het mogelijk is dat de premier de Europese lijst zal trekken, om misschien Europees commissaris te worden.

Dat zou straf zijn, want dat zou betekenen dat de premier de kanseliersbonus niet zou proberen op te rapen. Zijn partij kan dan niet rekenen op de stemmen die Michel als uittredend premier op de federale Kamerlijst zou binnenhalen. Tegenstanders zouden dat zien als vaandelvlucht. Zijn vader, Louis Michel, kreeg dat verwijt in 2004 ook. Hij was toen minister in de regering-Verhofstadt II, maar na de nederlaag van zijn partij bij de regionale verkiezingen van 2004 verliet hij het nationale toneel om Europees commissaris te worden.

Lopende zaken

Er rijst een praktisch probleem mocht Michel voor Europa kiezen. Stel dat de premier inderdaad kandidaat zou zijn voor het Europees Parlement. Moet hij zich dan na de verkiezingen als premier in lopende zaken laten opvolgen zodra hij zijn zitje in het Europees Parlement opneemt?

Trekt de premier de Europese lijst om misschien Europees commissaris te worden?

Goedgeplaatste bronnen twijfelen eraan dat Michel zal kiezen voor de Europese lijst. ‘De MR kan zijn stemmen op federaal niveau goed gebruiken. Op de Europese lijst kan hij zich wel presenteren aan alle Franstalige Belgen. Maar wat brengen die stemmen op?’