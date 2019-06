Tumultueuze entree in Kamer voor Dries Van Langenhove

Kamerlid Dries Van Langenhove is nog voor zijn eedaflegging de inzet van een politieke vaudeville. De Franstaligen willen niet dat hij bijzitter speelt voor Kamervoorzitter Patrick Dewael.

De controversiële Vlaams Belang-verkozene Van Langenhove kan bij de eedaflegging morgen op een prominente rol rekenen. Het Kamerreglement schrijft voor dat de twee jongste parlementsleden, Melissa Hanus (PS) en Van Langenhove, daarbij de Kamervoorzitter bijstaan. Die honneurs worden waargenomen door Patrick Dewael, het parlementslid met de hoogste anciënniteit, tot een definitieve voorzitter is aangeduid.

Rond Van Langenhove zijn er complicaties. Hij is deze week officieel in verdenking gesteld voor mogelijke inbreuken op de racisme-, negationisme- en wapenwet bij zijn rol als boegbeeld van de extreemrechtse club Schild & Vrienden. Dat is het sein voor de Franstalige partijen om zich te verzetten tegen een prominente rol voor hem bij de installatievergadering van de Kamer.

De Franstaligen zijn het Vlaams Belang weer aan het helpen door het in zijn favoriete slachtofferrol te duwen. Peter De Roover N-VA-fractieleider

Hanus past uit protest voor de rol naast Van Langenhove. Ecolo en de MR willen evenmin dat Van Langenhove een zitje naast Dewael krijgt. Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi zegt de eed niet te zullen afleggen als Van Langenhove Dewael flankeert. MR-fractieleider David Clarinval vraagt dat de juridische diensten van de Kamer een nota klaarstomen over de mogelijkheden om Van Langenhove die rol te ontnemen. Dewael laat niet in zijn kaarten kijken over de kwestie. ‘On verra’, klinkt het bij Open VLD.

Het cdH zit als enige Franstalige partij op de lijn van de Vlaamse partijen. Het vindt net als de N-VA, CD&V en de sp.a dat het Kamerreglement duidelijk is en dat daar niet aan te tornen valt. ‘Maar het zou hem sieren en commotie vermijden, mocht hij vrijwillig een stap opzij zetten’, klinkt het bij de sp.a. Het is onduidelijk of Dewael - met de hulp van de juridische dienst - nog een elegante oplossing uit zijn hoed tovert. ‘De Franstaligen zijn het Vlaams Belang weer aan het helpen door het in zijn favoriete slachtofferrol te duwen’, stelt N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Het volk heeft me verkozen. Links moet de democratie respecteren. Dries van langenhove kamerlid vlaams belang

Van Langenhove zegt naast Dewael te gaan zitten. ‘Het volk heeft me verkozen. Links moet de democratie respecteren.’ Hij blijft erbij dat hij onschuldig is en is er zeker van dat het niet tot een proces komt. Van Langenhove kan ondanks het onderzoek de eed afleggen. Kamerleden moeten hun geloofsbrieven voorleggen voor ze de eed afleggen, maar daarbij wordt vooral nagegaan of ze over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken.