Vlaams Belang doet openingszet over sociale zekerheid migranten

Vlaams Belang legt bij de gesprekken over de vorming van een Vlaamse coalitie de sluiting van de sociale zekerheid voor migranten op tafel. Het is een opmerkelijke openingszet en een omstreden maatregel, maar de partij lijkt er lang niet meer alleen mee te staan.

Vlaams Belang ontmoet vandaag formateur Bart De Wever (N-VA) in zijn consultatieronde voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. De kans dat het cordon sanitaire doorbroken wordt is onbestaande, omdat buiten de N-VA alle partijen een samenwerking met het Vlaams Belang uitsluiten. De twee partijen hebben samen geen meerderheid.

De Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken kiest een andere strategie dan zijn voorgangers. Van Grieken is niet van plan zich meteen te laten afserveren omdat zijn eisenbundel kan worden neergezet als één die in strijd is met alle regels en fatsoen.

Vlaams fractieleider Chris Janssens, die Van Grieken vergezelt naar De Wever, deed in die context een opmerkelijke openingszet. Hij onthulde dat de beperking van de toegang tot de sociale zekerheid voor nieuwkomers een van de onderwerpen kan zijn bij eventuele coalitiegesprekken. ‘Iedereen die in dit land aankomt, moet hier eerst een tijd gewoond hebben - wij zeggen acht jaar - en drie jaar hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid, voor hij er rechten uit kan putten. Logisch. Een verzekeraar keert ook geen schadevergoeding uit aan mensen als die hun premie niet eerst betaald hebben’, stelt Janssens.

Iedereen die hier aankomt, moet eerst bij dragen aan de sociale zekerheid voor hij er rechten uit kan putten. Chris Janssens Vlaams fractieleider Vlaams Belang

Janssens kwam met de sociale zekerheid om een lastige vraag te blokkeren. De partij is pleitbezorger van een totale stop op migratie naar ons land, maar ze blijft erg vaag over hoe dat in de praktijk te realiseren valt. ‘Dat moet federaal gebeuren’, kaatste Janssens de bal terug. ‘Op het Vlaamse niveau zijn er een aantal zaken die met de immigratiestop verband houden. Je kan de aantrekkingskracht van het uitgebreide sociale vangnet in ons land verminderen door bijvoorbeeld de toegang tot een aantal sociale voorzieningen, zoals sociale huisvesting en kindergeld, te beperken voor nieuwkomers, voor zover die er nog zouden zijn.’

Aparte kas

In haar programma gaat de partij nog verder. Ze wil dat de bijdragen van werkende migranten aan de sociale zekerheid in een aparte kas gestort worden en dat de uitkeringen alleen met dat geld worden betaald.

Het voorstel gaat naar de kern van het onbehagen waar het Vlaams Belang op gedijt. Het koppelt sociaal-economische onzekerheid over pensioenen en zorg aan de migratiekwestie. De N-VA kon daar de voorbije vijf jaar geen geruststellend antwoord op bieden. Het Vlaams Belang blijft zout in de wonde strooien. De partij gaf haar migratiestop in de sociale zekerheid ook extra legitimiteit door hem te laten berekenen door het Planbureau. Die raamt de jaarlijkse besparing in de sociale zekerheid op 1,4 miljard euro.

Het Vlaams Belang gooit het onderwerp om nog een andere reden op tafel. Ze staat niet meer alleen met het idee om de sociale zekerheid af te sluiten. Daardoor wordt het lastig de partij weg te zetten als een bende verdoken fascisten. Zowel de N-VA als Open VLD lanceerde tijdens de campagne voorstellen om de sociale zekerheid veilig te stellen door ze meer af te sluiten voor migranten. Mensen moeten eerst bijdragen aan het systeem voor ze toegang krijgen tot een werkloosheidsuitkering, kinderbijslag en de sociale zekerheid, klinkt het.

Conventie van Genève

Bovendien is er nog meer overlap met het Vlaams Belang-programma. De partij eist dat eerst gecontroleerd wordt of migranten geen vermogen in het buitenland hebben voor ze in aanmerking komen voor een uitkering. Het Antwerpse OCMW, onder leiding van de N-VA, werd begin dit jaar teruggefloten door de federale overheid omdat het privédetectives liet controleren of leefloners geen buitenlandse inkomsten hebben. Het Vlaams Belang pleit ook voor de herziening van de Conventie van Genève, een internationaal verdrag waar vluchtelingen hun rechten uithalen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever kreeg in 2015 banbliksems over zich heen toen hij er in volle vluchtelingencrisis voor pleitte de Conventie van Genève aan te passen en vluchtelingen niet meteen dezelfde rechten te geven als inwoners.

De Europese regels over opvang bieden vrij veel ruimte tot vasthouding. Over sociale zekerheid is er amper marge. Dirk Vanheule Professor migratierecht aan de Universiteit Antwerpen

De Conventie van Genève is een obstakel om de sociale zekerheid of bijstand te beperken. Een gelijke sociale behandeling voor onderdanen en nieuwkomers zit verankerd in de grondwet, in de Conventie van Genève en in Europese richtlijnen. Die maken het een pak moeilijker om de sociale zekerheid te sluiten dan om bijvoorbeeld asielzoekers tijdens het doorlopen van hun procedure voor de vluchtelingenstatus op te sluiten. Het Vlaams Belang wil niet dat asielzoekers kunnen gaan en staan waar ze willen. ‘De Europese regels over opvang bieden vrij veel ruimte tot vasthouding. Over sociale zekerheid is er amper marge’, stelt Dirk Vanheule, professor migratierecht aan de Universiteit Antwerpen (UA).

Uitzonderingen

‘Er zijn alleen uitzonderingen mogelijk op een gelijke behandeling bij bewijzen dat het financieel evenwicht van het stelsel dreigt te kapseizen’, zegt Herwig Verschueren, hoogleraar internationaal sociaal recht aan de UA. De migratiedruk op de sociale zekerheid in ons land is nooit berekend, maar de 263 miljoen euro aan leeflonen voor vluchtelingen en de hoge werkloosheid bij migranten en allochtonen betekent niet per se dat de sociale zekerheid van 80 miljard euro op instorten staat.

De regels laten kleine uitsluitingen toe. EU-burgers kunnen hun verblijfsrecht verliezen als ze ten laste vallen van het OCMW, mensen van buiten de EU moeten een half jaar werken voor ze kinderbijslag krijgen. En buitenlanders moeten drie maand werken voor ze een werkloosheidsvergoeding kunnen krijgen. Het ligt allemaal ver van de politieke voorstellen die circuleren. Verschueren: ‘De realiteit is dat België vervolging riskeert als het zelf de sociale zekerheid afsluit, zonder dat de internationale regels eerst aangepast zijn.’

Europees rechts kijkt rond sociale zekerheid verlekkerd naar Denemarken. In het Deense model is de toegang tot de sociale zekerheid - de werkloosheid en het kindergeld - er gekoppeld aan de lengte van het verblijf in het land. Ook de bijstand voor nieuwkomers is er lager dan voor Denen. Die kunnen dat omdat ze meedoen aan de EU-asielafspraken.

Opmerkelijk is dat de strenge Deense regels er kwamen onder sociaal-democratisch bestuur. De Deense sociaaldemocratie kan electoraal standhouden door linkse economische recepten te koppelen aan een harde migratielijn, ironisch genoeg het succesrecept van extreemrechts. Ook Vlaamse socialisten, die net als de sociaaldemocratie in grote delen van Europa klappen krijgen, kijken uit naar 5 juni. Scoren ze opnieuw goed, zal dat ook links in de rest van Europa op ideeën brengen.