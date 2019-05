Vlaams Belang licht tipje van de sluier op over eisen

Het Vlaams Belang zal 'niet meteen breekpunten op tafel leggen' bij de gesprekken over een Vlaamse regering, die dinsdag beginnen. Dat heeft Vlaams fractieleider Chris Janssens, die voor de partij mee de onderhandelingen voert, vanochtend gezegd op Radio 1.

We moeten met twee Vlaams-nationalistische partijen dit unieke momentum grijpen voor een rechts en kordaat beleid.

Het VB zit woensdag samen met N-VA-voorzitter Bart De Wever, die de partijen van klein naar groot ontvangt. 'We gaan dat gesprek met open vizier tegemoet. Het is een eerste uitwisseling van ideeën', zei Janssens.

En het is de partij menens. 'De twee Vlaams-nationalistische partijen moeten dit unieke momentum grijpen en het rechtse en kordate beleid voeren waar de kiezer blijkbaar naar snakt. We zijn ondertussen een volwassen partij van 40 jaar, en zijn bereid al onze energie en kracht in beleidsverantwoordelijkheid om te zetten.'