Vlaams Belang raapt anti-establishmentstem op

De comeback van het Vlaams Belang heeft veel te maken met het heroveren van de anti-establishmentstem, die de partij was kwijtgespeeld aan de N-VA.

Zelfs bij de partij zelf hadden ze de heropstanding niet zien aankomen. Het Vlaams Belang klokte af op 18,5 procent in het Vlaams Parlement en 18,8 procent in de Kamer, terwijl de partij bij de vorige verkiezingen in 2014 bijna door het ijs was gezakt. Volgens de entourage van voorzitter Tom Van Grieken had de N-VA wel interne peilingen, die aangaven dat het Vlaams Belang een grote comeback zou maken. N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf op de vooravond te kennen dat hij de boosheid van de mensen op straat voelde, zoals hij in een interview met De Tijd zei.

18,5% Het Vlaams Belang is met 18,5 procent van de stemmen de tweede grootste partij van Vlaanderen geworden.

In het voorzittersdebat op de VRT op de verkiezingsavond gaf Van Grieken zijn eigen verklaring waarom zijn partij de verkiezingen heeft gewonnen. De andere partijen waren met de ‘postjes’ bezig en onvoldoende met de bezorgdheden van de mensen zoals het migratiethema. Dat laatste was zogezegd geen thema meer, aldus Van Grieken, terwijl een onderzoek van de communicatiespecialist Jan Callebaut in de aanloop van de verkiezingen nog duidelijk had aangegeven dat 69 procent van de Vlamingen wel degelijk zei wakker te liggen van ‘ongecontroleerde migratie’.

Opvallend is dat Van Grieken van de zwakte van het oude Vlaams Belang de kracht maakte van het nieuwe Vlaams Belang. Dewinter & co. zagen de partij nog wegzakken naar de kiesdrempel, omdat de kiezers er niet meer in geloofden. De partij had jarenlang aan de zijlijn staan roepen, maar had geen steen kunnen verleggen. De N-VA was een aantrekkelijk alternatief, omdat een stem op die partij wel vertaald zou worden in een ander beleid. Maar zoals gewezen Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans had voorspeld, heeft de N-VA haar vingers verbrand aan de macht, waardoor het Vlaams Belang uit de as kon herrijzen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De zwakte van het Vlaams Belang bleek anno 2019 zijn sterkte. Het speelde als troef uit dat het geen deel uitmaakt van het politieke establishment, in tegenstelling tot de N-VA. Vanop de oppositiebanken, en misschien nog meer vanop Facebook, beukte de partij in op het beleid van de N-VA. Van Grieken gaf het ongenoegen en de boosheid van de mensen weer een radicale stem. Zo pleitte het Vlaams Belang onverminderd voor een migratiestop, terwijl de N-VA als beleidspartij geconfronteerd werd met de obstakels om illegalen het land uit te zetten.

De christendemocraten en liberalen verwijten de N-VA ondertussen het bedje gespreid te hebben voor het Vlaams Belang door de regering te doen vallen over het Marrakeshpact. Daardoor heeft de N-VA de thema’s migratie en identiteit weer bovenaan op de agenda gezet, terwijl het om de corebusiness van het Vlaams Belang gaat. En het origineel wint het altijd van de kopie.

Volgens De Wever gaat het evenwel om een Europese tendens, waarbij radicaal-rechts in heel Europa terrein wint. ‘En niet overal is er een regering gevallen over Marrakesh’, stelde hij. Bovendien is de hardliner Theo Francken de enige N-VA’er die niet verloren heeft van het Vlaams Belang, ook al was ‘the new kid on the block’ Dries Van Langenhove - de posterboy van de extreemrechtse studentenvereniging Schild & Vrienden - in Vlaams-Brabant een stevige concurrent op de rechterzijde. Dat nieuwe Vlaams Belang blijkt een sterke aantrekkingskracht uit te oefenen op jongeren.

Van Grieken voerde niet alleen een verjongingskuur door, hij maakte ook werk van een verbredingsoperatie. Het Vlaams Belang is niet langer de oude one-issuepartij, de antivreemdelingenpartij, waarmee Filip Dewinter nog hoge ogen gooide rond de eeuwwisseling. Van Grieken pakt uit met het bredere identitaire verhaal.

Wat misschien nog het meest effect heeft gehad, is dat hij zijn partij op een linkse socio-economische koers heeft gezet. Het Vlaams Belang is een partij geworden die het opneemt voor de kleine man die amper rondkomt met zijn pensioentje. Dat sloeg aan in deze campagne, merkt Callebaut op. ‘Bij de kleine man leefde vooral de angst om zijn bezittingen: zijn huis, zijn bouwgrond, zijn wijnkelder. Dat is heel hard binnengekomen. Vanuit een soort zelfverdedigingsreflex heeft die kleine man op het Vlaams Belang gestemd’, aldus Callebaut.

Dat harde migrantenstandpunt in combinatie met een links sociaaleconomisch verhaal is het winnende ticket ter rechterzijde in heel Europa. En zo maakt het Vlaams Belang bovendien het verschil met de N-VA, die sociaal-economisch een rechts-liberale koers vaart.