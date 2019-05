Vlaams Belang spant de kroon op Facebook en Instagram

De Tijd doorploegde de 966 pagina's van de Vlaamse partijprogramma's. Geen stemtest, maar een overzicht in 100 relevante vragen .

Ook op Instagram, de foto- en videodeelapp van Facebook, is het Vlaams Belang koploper. Op het relatief jonge medium, waar alle partijen deze verkiezingen duchtig mee experimenteerden, wordt duidelijk hoe snel het Vlaams Belang kan groeien op sociale media. Op 1 januari moest de Vlaams Belang-account met 6.374 volgers nog die van de N-VA (11.329) en Groen (7.945) laten voorgaan, nu is ze de grootste met 18.530 volgers.

Organisch

Wie op sociale media mensen wil mobiliseren, kan dat via twee wegen. Ofwel probeer je mensen op een organische manier te bereiken. Je stelt een wervend bericht op, en hoopt dat je fans daarmee gaan interageren. Ze kunnen liken, reageren of delen met hun vrienden. Zoiets kan spontaan gaan, maar je kan het ook een zetje proberen te geven. De N-VA riep in een recent Instagram-bericht op ‘drie vrienden te taggen’. Ze kijkt zo ver-der dan haar volgers.