Vlaamse taxshift op onderhandelingstafel

Waar staat Vlaanderen en hoe kunnen we een antwoord bieden op toekomstige uitdagingen? Voor de start van elke Vlaamse regering buigt de Vlaamse administratie zich over die vragen. Ze wil de regeringsonderhandelaars ondersteunen bij de opmaak van het regeerakkoord. Dinsdag werd het document aan Vlaams formateur en N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever overhandigd.

CO2-heffing

Omdat zo’n maatregel geld kost, stelt de administratie een belastingverschuiving voor door de lasten op arbeid te verschuiven naar meer lasten op fossiele brandstoffen via een CO2-heffing. Fossiele brandstoffen zouden zwaarder worden belast dan hernieuwbare energiebronnen. De administratie pleit ervoor de koolstofheffing nog deze regeerperiode in te voeren om investeringen met een duurzaam karakter rendabeler te maken en tegelijkertijd de taxshift te financieren.

Niet nieuw

Het is de vraag of daar deze regeerperiode verandering in komt. De partijen die de volgende Vlaamse regering vormen, kunnen de suggesties van de administratie volledig van naast zich neerleggen. Vlaams formateur De Wever is erg discreet over zijn gesprekken voor de vorming van een Vlaamse coalitie.