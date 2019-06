Vooral migratie zorgt voor politieke tweedeling

Het sterk verschillende stemgedrag van Vlamingen en Franstaligen is geen reflectie van sterk uiteenlopende wereldbeelden, zo leert nieuw onderzoek. Als Vlamingen ergens duidelijk rechtser over denken, is dat vooral over migratie.

Een rechts Vlaanderen en een links Wallonië, dat is het eenvoudige beeld dat uit de verkiezingsuitslag naar voren lijkt te komen. Maar een bevraging van meer dan 6.500 kiezers aan weerszijden van de taalgrens levert een veel genuanceerder beeld op.

Volgens het onderzoek van RepResent, een consortium van politicologen van de KU Leuven, VUB, UCL, ULB en UA, houden Vlamingen en Walen er over de meeste thema’s nochtans gelijklopende standpunten op na.

Volgens de krant De Standaard, die woensdag over het onderzoek bericht, willen Vlamingen en Walen in grote mate dat grote vermogens meer worden belast, dat er evenveel vrouwen als mannen in de regering moeten zitten en dat er een minimumpensioen van 1.500 euro moet komen. Ook voor het openhouden van kerncentrales, het opsluiten van uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen in afwachting van hun terugkeer of het bijhouden van vingerafdrukken in een centrale databank zijn beide bevolkingsgroepen het grotendeels eens.

Centrum

Er zijn wel iets meer Vlamingen gewonnen voor de rechtse standpunten, waardoor ze gemiddeld genomen als ‘rechtser’ kunnen worden beschouwd. Maar heel groot zijn de verschillen niet: op een schaal van 0 (links) tot 10 (rechts) scoort de gemiddelde Vlaming 5,56 en de gemiddelde Waal 4,97. Beide scores bevinden zich dus behoorlijk in het centrum.

Migratie is de uitzondering op de regel: daar toont de Vlaming zich uitgesproken rechtser, en is hij het bijvoorbeeld eens met het voorstel om het verlenen van onderdak aan transmigranten strafbaar te maken.