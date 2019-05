Wie zijn nieuwe parlementsleden van Vlaams Belang?

De winst voor het Vlaams Belang leidt ertoe dat heel wat kandidaten onverwacht verkozen raakten. Wie zijn de nieuwe parlementsleden voor het Vlaams Belang?

Het Vlaams Belang springt in het Vlaams Parlement van 6 naar 23 zetels. In de Kamer springt de partij van 3 naar 18 zetels. De partij rekende erop dat ze vooruit zou gaan, maar had niet ingecalculeerd dat de winst zo groot ging zijn. Daardoor raakten heel wat kandidaten onverwacht verkozen.

We lijsten de nieuwe parlementsleden in het Vlaams Parlement en in de Kamer op. De huidige toppers, zoals voorzitter Tom Van Grieken, Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens en federaal fractievoorzitter Barbara Pas blijven uiteraard van de partij.

Zij krijgen versterking van een hele reeks (jonge) partijmedewerkers zoals partijwoordvoerder Klaas Slootmans en Bart Claes, die verantwoordelijk is voor de socialemediastrategie van de partij. Ook andere partijmedewerkers zoals Sam Van Rooy, Ellen Samyn, Kurt Ravyts, Steven Creyelman en Kristof Slagmulders gaan nu zelf in een halfrond zetelen.

Anderen, zoals Annick Ponthier en Johan Deckmyn, zetelden eerder al in de Kamer en het Vlaams Parlement, maar verloren hun zitje door het verlies van de partij bij de vorige verkiezingen. Zij keren nu terug naar de actieve politiek.

De dikke boulet

In het zog van Dries Van Langenhove (26) stond ook de jonge twintiger Filip Brusselmans, de preses van de Antwerpse KVHV op de lijst van het Vlaams Belang. Ook hij raakt net zoals Van Langenhove verkozen.

Tot slot zijn er parlementsleden die vandaag veel minder met politiek bezig waren. Ilse Malfroot is naast voorzitter van Forza Ninove ook eigenaar van frituur De dikke boulet. De Kempense Els Sterckx is dan weer eigenaar van het hondentrimsalon Vagebond in Herentals. 'Ben ik er bij? Dat kan toch helemaal niet', zo uitte ze haar ongeloof tegenover Gazet van Antwerpen.

Bekijk hier alle verkozenen van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement: