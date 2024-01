De sleutel om met de kwade kiezer in gesprek te gaan ligt in een discussie over welvaart, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Die kiezer ziet in PS-voorzitter Magnette een rechtstreekse aanval op zijn portemonnee. Dat is voor mij de inzet van de verkiezingen: gaan we dat laten gebeuren of niet?’