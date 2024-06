Slotdebat legt kloof tussen links en rechts bloot: 'Een miljonairstaks komt altijd terecht bij de beenhouwer'

Meer dan een gevecht van allen tegen het Vlaams Belang was het laatste debat voor de verkiezingen er één waarin de centrumpartijen elkaar bestookten. Als het over het sociaaleconomische en migratie ging, tekende zich een strijd van een centrumrechts tegen een centrumlinks blok af. 'We gaan ervoor zorgen dat het niet altijd dezelfde mensen zijn die de factuur betalen.'

De tijd dat politieke debatten een duidelijke winnaar opleveren ligt al een tijd achter ons. Politici houden zich strak aan hun ingestudeerde nummertjes, waarmee elk probeert te scoren bij zijn eigen achterban. In het slotdebat tussen de boegbeelden van de zeven grootste partijen dat de VRT zaterdagavond organiseerde was dat niet anders.

Volgens de peilingen wordt het Vlaams Belang zondag bij de verkiezingen de grootste en de centrumpartijen lijken niet te geloven dat ze nog veel stemmen op die partij kunnen terugwinnen. Voorzitter Tom Van Grieken herhaalde zijn gekende standpunten: met een splitsing van het land en een migratiestop hoeft er in Vlaanderen niet meer te worden bespaard.

Geen van de andere partijen gelooft dat: 'Op geen honderd uur heeft u een idee hoe u die migratiestop gaat organiseren', beet Vooruit-voorzitster Melissa Depraetere Van Grieken toe. 'De sociaaleconomische plannen van Van Grieken zijn een fantasie', zei N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Maar omdat de centrumpartijen toch vooral elkaars concurrenten zijn, bestookten ze ook elkaar. Het debat bevestigde wat doorheen de campagne steeds zichtbaarder werd: als het over sociaaleconomische thema's of migratie gaat, tekent zich een duidelijk centrumrechts blok af. Dat is niet onlogisch: de N-VA, CD&V en Open VLD maken al tien jaar lang samen de dienst uit in de Vlaamse regering.

De drie Vlaamse meerderheidspartijen vissen in dezelfde electorale vijver en geven daarom graag steken aan elkaar. Zo verwijt De Wever, wiens N-VA Vlaams bestuurt maar federaal in de oppositie zit, premier Alexander De Croo (Open VLD) dat hij het land naar de budgettaire afgrond heeft gebracht. De Croo wijst er dan weer op dat de groei in België hoger ligt dan in de buurlanden.

Werkloosheid beperken in de tijd

Maar als het over het beleid voor de komende jaren gaat, dan zitten de N-VA, CD&V en Open VLD veel dichter bij elkaar dan ze laten uitschijnen. Vooruit-voorzitster Melissa Depraetere viel hen daar ook op aan, door de federale regering waar haar partij wel deel van uitmaakt als 'sociaal' in de markt te zetten en de Vlaamse regering als 'sociale abraak'. 'We gaan ervoor zorgen dat het niet altijd dezelfde mensen zijn die de factuur betalen', sneerde ze.

De N-VA, CD&V en Open VLD zetten in op werken doen lonen en op hervormingen in de sociale zekerheid. Zo willen zowel De Wever, De Croo als CD&V-voorzitter Sammy Mahdi de werkloosheidsuitkeringen inperken in de tijd. Mahdi probeert zich wel duidelijk links van de N-VA en Open VLD te zetten. Zo beschuldigt hij de N-VA er van miljarden te willen besparen op de zorg.

Idem rond migratie: door de buitengrenzen beter af te schermen en door de sociale zekerheid minder aantrekkelijk te maken voor nieuwkomers willen de N-VA, CD&V en Open VLD de instroom van migranten terugdringen. Opnieuw klinken er accentverschillen. Zo is de N-VA wat kritischer voor arbeidsmigratie dan de twee andere partijen. Om vactures in te vullen moet je eerst kijken binnen België, vervolgens binnen Europa en pas dan buiten Europa, argumenteerde De Wever.

Links zet koopkracht centraal

Vooruit, Groen en de PVDA profileerden zich duidelijk tegenover het centrumrechtse blok. Koopkracht staat bij hen centraal. Eerder dan via besparingen of sociaaleconomische hervormingen willen ze daartoe komen via extra belastingen op de vermogenden. De Croo probeerde de linkse partijen in de hoek te drummen . 'Een miljonairstaks komt uiteindelijk altijd terecht bij de beenhouwer', zei hij. 'Uw partij zit al 25 jaar in de regering: als de belastingen zo hoog zijn, bent u de eerste om naar te kijken', beet Depraetere van zich af.

Vooruit, Groen en de PVDA kijken ook helemaal anders naar migratie dan het centrumrechtse blok. Groen-boegbeeld Petra De Sutter en Depraetere legden de focus op oorlogsvluchtelingen die bescherming verdienen en de internationale verplichtingen die ons land moet nakomen. 'Ik zie migratiehysterie: alles wordt op één hoop gegooid', stelde De Sutter, die vindt dat België helemaal niet vol is. 'We moeten een positieve attitude hebben tegenover migratie.'

Historische kans

Emotioneel werd het debat als het over de oorlog in Gaza ging. Vooruit, Groen, de PVDA en CD&V willen Palestina zo snel als mogelijk als staat erkennen, maar de N-VA en Open VLD staan op de rem. 'U heeft een historische kans gemist door dat niet te doen', wierp Depraetere De Croo voor. Die antwoordde dat een erkenning moet worden gebruikt als instrument voor vrede. 'Spanje en Ierland hebben nu snel Palestina erkend, maar dat is een slag in het water. De beslissing heeft niets veranderd aan de dramatische situatie.'

Over de oorlog in Oekraïne zijn centrumlinks en centrumrechts het wel eens: we moeten Oekraïne blijven steunen in de strijd tegen Rusland. Het Vlaams Belang ziet dat anders en stuurt aan op vredesgesprekken, PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw wil uit de NAVO. 'Die twee partijen zijn staatsgevaarlijk', fulmineerde De Sutter. 'U schrijft zich in de agenda van mijn Vladimir Poetin in.'

Op basis van de relatieve eensgezindheid tussen de N-VA, CD&V en Open VLD concludeerde De Croo al tijdens het debat dat er een centrumrechtse regering moet komen. 'De snelste weg daar naartoe is de weg zonder staatshervorming, want als je een staatshervorming wilt, betrek je partijen die sociaaleconomisch een andere weg uit willen gaan.'