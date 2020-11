‘Deze stemmen tellen kan nog dagen duren’

Stipt om 7 uur is dinsdagmorgen in Scranton, Pennsylvania begonnen met het tellen van de vroege stemmen. Dat zijn er acht keer meer dan vier jaar geleden. Ook aan de stembureaus staan lange rijen. ‘Ik zag nog nooit zo’n enthousiasme bij de kiezer.’

Boven het kiesbureau in Dunmore, een wijk in Scranton, cirkelt een vliegtuig met een groot spandoek ‘Vote anti-abortion’. Het is iets na 7 's ochtends en er staat al een lange rij van 50 mensen aan te schuiven. Een van hen is Michael Fennie. ‘Ik stem al lang, en heb hier nog nooit zo veel volk zien staan.’

Hij kijkt op zijn horloge, want hij vreest te laat te komen voor de les scheikunde die hij als universiteitsprofessor om 8.30 uur moet geven. ‘Ik zag nog nooit zo’n enthousiasme bij de kiezer. Zelfs mijn dochter van tien komt thuis en begint over politiek te praten. Deze kiesstrijd leeft enorm bij de bevolking.’ Fennie zal voor Biden stemmen, ‘want ik wil iemand naar wie mijn kinderen kunnen opkijken.’

In heel de Verenigde Staten gaan de kiesbureaus dinsdag om 7 uur open, en twaalf uur later weer dicht. Ongeveer een uur later komen de eerste voorspellingen binnen. De Amerikanen verkiezen per staat een aantal kiesmannen, die een meerderheid moeten vormen om de nieuwe president aan te duiden.

In Dunmore heeft Jan Golden net haar stem uitgebracht. ‘Voor Trump’, zegt ze met veel overtuiging. ‘Voor corona toeslag, was de economie in enorm goede staat. Ook het aantal jobs voor latino’s en zwarte Amerikanen was nooit zo hoog. Daarom zal hij deze verkiezingen winnen.’

Tellen

Iets verderop in het district Lackawanna County, waar Scranton deel van uitmaakt, is ook om 7 uur stipt begonnen met het openen van de stembrieven van alle stemmen die vervroegd via de post binnenkwamen of in stembussen gedeponeerd werden. 50 ambtenaren zitten er met een mondmasker op en handschoenen aan vlijtig omslagen open te scheuren.

Schermvullende weergave Ambtenaren in Scranton begonnen dinsdagmorgen om 7 uur stipt met het tellen van de 41.000 stembiljetten die op voorhand binnenkwamen.

'De procedures bepalen dat het er twee per kiesbrief zijn: een buitenste en een binnenste', legt communicatiedirecteur Joseph D’Arienzo uit. Er kwamen 41.000 vervroegde stemmen binnen, wat dus betekent dat 92.000 enveloppen geopend moeten worden. ‘Ik hoop natuurlijk van niet, maar dit kan nog dagen duren.’