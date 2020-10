‘Trump heeft gelijk over bosbranden, maar niemand luistert naar hem’

Cheryl Poindexter verloor haar huis in de bosbranden die Californië teisteren, maar ziet de opwarming niet als de grote boosdoener. En dus blijft ze voor Trump stemmen. ‘De brandweer werd ingezet om de rijke wijken te redden. Ons lieten ze stikken.’

Er glijdt een gele slang door het puin, boven de zwartgeblakerde bomen vliegt een kraai en in de vijver liggen de siervissen te rotten. Het lijkt op een scène uit een donkere film. Hollywood mag dan al niet zo ver weg zijn - zo’n uur rijden naar het zuiden - en het afgebrande huis van Cheryl Poindexter mag dan al een paar keer gediend hebben als decor voor een film, dit is echt.

Dwars door de VS Van de prestigieuze Trump National Golf Club in Los Angeles tot de grauwe industriestad Scranton in Pennsylvania, de bakermat van Joe Biden. Onze journalist reist de volgende vier weken door de VS om een dwarsdoorsnede te maken van een land dat verdeeld is door ras, corona, economie en geweld.

‘Twee dagen voor de brand zat ik hier nog margarita’s te drinken met mijn vriendinnen, genietend van het uitzicht’, zegt Poindexter. ‘Iemand zei dat we toen het orkest van de Titanic waren.’ Ze zag toen al wel de rode gloed aan de horizon van de heuvels, maar ze woonde hier toch al 27 jaar. Wat kon haar overkomen?

‘Dit shirt is het enige wat ik nog kon meenemen. Het vuur kwam razendsnel van over de berg, als toortsen die een na een aangestoken werden.’ De honden, paarden en vogels die ze hier in een soort asiel verzorgde, had ze al in veiligheid kunnen brengen. Alleen haar kat kon ze niet vinden. ‘Die moet daar ergens onder dat puin in de hoek liggen.’

Ze wijst gelaten een paar spullen aan die nog herkenbaar zijn: een grote koelkast, een antieke kist van haar moeder, de veren van de sofa, de afdruk van een opgezette stierenkop aan de muur. Tussen het puin op de grond zoekt ze nog resten van herinneringen: een bord met een paard op, enkele gekleurde tegels, wat keramiek, het beeld van een schildpad. ‘Ik was designer van beroep. Nu is mijn hele levenswerk weg.’

Het huis van Poindexter in Juniper Hills is een van de honderden die de jongste weken in Californië verwoest werden door bosbranden, die een gebied groter dan Vlaanderen in de as gelegd hebben. Met ook enorme branden in de staten Oregon en Washington is de hele westkust van de Verenigde Staten zwaar getroffen. Er vielen meer dan 30 doden.

Bekijk hier onze reportage over de bosbranden in Californië.

Wind

In San Antonio Heights, aan de noordelijke kant van deze heuvelrug, wijst Char Miller een verdroogde plant aan. ‘Dit is boekweit. Een vonk is genoeg om de hele heuvelrug in brand te steken.’ Miller is professor milieukunde en -geschiedenis aan Pomona College in Claremont en bestudeert de oorzaken van de bosbranden in de regio.

‘Branden zijn een natuurlijk onderdeel van dit ecosysteem. Deze vegetatie brandt enorm snel, zeker op een dag als vandaag wanneer het tot 35 graden kan worden en er een wind staat die tot 50 kilometer per uur waait. Bij de vorige brand werden in de onmiddellijke omgeving 60 huizen verwoest. Die werden meteen heropgebouwd. Je zou denken dat mensen dan zeggen dat hun mooi zicht iets minder belangrijk geworden is, maar nee hoor.’

De opdroging van het westen van de VS zal de rest van deze eeuw aanhouden. Char Miller Hoogleraar milieukunde Pomona College

Volgens Miller is het volledige zuidwesten van de Verenigde Staten, van El Paso in New Mexico tot Los Angeles en verder naar het noorden toe, al 40 jaar aan het opdrogen. ‘We verwachten dat dat proces de rest van de eeuw aanhoudt. Die intense droogte en de langere periodes zonder regen leiden ertoe dat deze planten op elk moment in brand kunnen vliegen.’

Voor experts als Miller bestaat er geen twijfel over dat de opwarming een belangrijke rol speelt in dit proces. Zestien van de zwaarste twintig bosbranden in de Verenigde Staten sinds de 19de eeuw vonden na 2003 plaats. ‘De branden zullen ook vaker terugkeren, in cycli van vier of vijf jaar, zodat de lokale planten niet langer zullen overleven. Dan komen er invasieve planten in de plaats, zoals grassen. En die zijn enorm brandbaar.’

Verkiezingen

De bosbranden in Californië gaven het milieu opnieuw een plek in de verkiezingsstrijd. Volgens de Democratische presidentskandidaat Joe Biden is het een pijnlijke realiteit dat de opwarming van het klimaat een centrale rol speelt in de bosbranden, een vaststelling die ‘om actie vraagt en niet om ontkenning’.

Biden wil 2.000 miljard dollar investeren om de opwarming tegen te gaan, door onder meer de CO₂-uitstoot terug te dringen, opnieuw aan te sluiten bij het klimaatakkoord van Parijs en grote investeringen te doen in hernieuwbare energie.

Voor president Donald Trump, die de opwarming van het klimaat eerder een ‘hoax’ noemde maar later toch schoorvoetend toegaf dat de aarde opwarmt en de mens daar een rol in speelt, zijn de branden louter te wijten aan het slecht beheer van de bossen in het westen van de VS.

‘Als bomen omvallen, verdrogen ze na 18 maanden’, zei Trump vorige maand nog in een toespraak. ‘Dan worden ze als lucifers. Er sijpelt geen water meer door. Ze ontploffen gewoon.’ Volgens Trump volstaat het de bodems beter ‘op te kuisen’.

Volgens professor Miller weet Trump niet waar hij het over heeft. ‘Natuurlijk moet je het bos managen door het preventief af te branden en uit te dunnen, zeker in de buurt van woonwijken. En natuurlijk mag je over dat beheer discussiëren. Maar de president dwaalt als hij beweert dat je alles oplost door meer te rakelen in dit bos. Ofwel heeft hij nog nooit een rakel in zijn hand gehad, ofwel nog nooit gezien welke enorme oppervlaktes dit zijn.’

Of de bosbranden een invloed zullen hebben op het stemgedrag van de mensen? Miller twijfelt. ‘Ik hoop dat ze sommige kiezers de ogen openen, ja. Ik hoop echt dat Trump-kiezers, voor welke andere reden ze voor hem ook stemmen, zich bewust worden van deze wetenschappelijke data. Science matters.’

Haat

Tussen de zwartgeblakerde resten van haar huis in Juniper Hills ontkent Cheryl Poindexter niet dat het warmer en droger wordt, maar volgens haar is het klimaat niet de grote boosdoener. ‘Wat we de planeet aandoen, helpt niet. Maar je moet de bossen gecontroleerd afbranden om de naalden en de dode bomen weg te halen.’ Volgt ze de redenering van de president. ‘Ik denk dat hij gelijk heeft, ja. Maar niemand luistert naar hem, behalve de Trumpsters, zoals wij. En die moeten zich gedeisd houden, want iedereen haat ons. Het is belachelijk hoezeer de media tegen de Republikeinen zijn. Als je nu de Amerikaanse vlag uithangt, schelden mensen je uit voor ‘Trumpster’ en zeggen ze dat je moet oprotten. Wat is in hemelsnaam met iedereen gebeurd? Vanwaar die haat? Ik zat vroeger altijd in het politieke centrum, ik dacht dat zowel de Democraten als de Republikeinen een punt hadden. Maar nu niet meer.’

Geen geld

Er is volgens Poindexter nog een andere reden waarom ze hier naar resten van haar vorige leven tussen het puin moet zoeken. Waarom hebben ze enkele andere buurten wel kunnen redden? De brandweerlui werden ingezet om de rijke wijken te redden. Ze hebben deze buurt, waar 83 huizen afgebrand zijn, opgeofferd. Gewoon omdat hier geen geld zit. Ons lieten ze stikken.’

Het hengsel van het zwartgeblakerde gietijzeren potje waarmee ze rondloopt schiet los, waardoor de enkele overblijfselen die ze uit het huis verzamelde op de grond vallen. Ze raapt ze opnieuw op. ‘Weet je, alles kan me gestolen worden. Ik ga gewoon mijn huisje weer opbouwen en intussen hopen dat ik geen corona krijg. Want iedereen heeft me natuurlijk keiveel knuffels gegeven de voorbije weken. Dat is dan misschien het volgende dat ik op mijn bord krijg.’

On the way: Trump National Golf Club in Los Angeles Het symbolische vertrekpunt van onze route is de Trump-golfclub in Los Angeles. We gingen er zondag een glas drinken en genieten van het weidse uitzicht op de Stille Oceaan, met het Santa Catalina- eiland op de achtergrond.



We zijn niet de enige niet-golfers. Lokale bewoners komen er hun hond uitlaten, dalen af naar het spectaculaire strand onder de kliffen of houden er een picknick. Trump reserveerde een deel van zijn terrein als beschermd gebied, waar ook buitenstaanders welkom zijn. Volgens fiscale specialisten gebeurde dat alleen om een afwaardering te forceren die goed kan zijn voor een belastingvermindering van 25 miljoen dollar. De techniek werd wijd toegepast in de VS, maar ligt nu onder vuur van de belastingdiensten.



In de inkomhal van de golfclub brandt een haardvuur - het is 30 graden buiten - en hangt een oude Playboy-cover aan de muur waarop Trump staat te pronken met het citaat: ‘Nice magazine, want to sell it?’ Aan politiek wordt hier niet gedaan, zeggen de golfbuddy’s Joe en Sean. Joe stemt voor Biden, Sean voor Trump. Maar ruzie maken doen ze niet. ‘Enkel over wie dit partijtje gaat winnen’, lachen ze.

Zaterdag: Wat drijft de antimondmaskerbeweging in Nevada?