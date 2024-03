Aanklager in zaak tegen Trump mag onder voorwaarden aanblijven

Fanni Willis, de openbaar aanklager in de rechtszaak tegen Donald Trump in Georgia, wordt niet van de zaak gehaald. De entourage van de voormalige president had klacht ingediend omdat Willis een liefdesrelatie had met de speciaal aanklager in de zaak.

Donald Trump vangt gedeeltelijk bot in een poging de openbaar aanklager en haar team van medewerkers van een rechtszaak tegen hem te halen in de staat Georgia. Een oud-campagnemedewerker van de voormalige president en Republikeins kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen had klacht ingediend tegen Fanni Willis wegens belangenvermenging.

Volgens Michael Roman onderhield Willis een liefdesrelatie met Nathan Wade, de speciaal aanklager in de zaak. Sinds Willis Wade in november 2021 in dienst had genomen, streek die ruim 650.000 dollar op voor zijn juridische diensten. Volgens Roman gebruikte Wade een deel van dat geld om vakanties met Willis te bekostigen. Daarom vroeg hij de rechter niet alleen Willis en Wade, maar ook alle andere medewerkers van Willis van de zaak te halen.

Rechter Scott McAfee heeft dat verzoek afgewezen. Hij concludeert dat er onvoldoende bewijs was van belangenvermenging door de relatie tussen Willis en Wade, die niet langer samen zijn. McAfee verwijt Willis wel een 'enorm gebrek aan beoordelingsvermogen' en oordeelt dat er 'een schijn van ongepast gedrag' is gewekt. Daarom stelt hij de voorwaarde dat Wade van de zaak moet worden gehaald als Willis als openbaar aanklager wil aanblijven.

Hoewel Willis en haar entourage hadden gehoopt dat de rechter het verzoek zonder voorwaarden zou afwijzen, loopt de zaak in Georgia door de uitspraak geen verdere vertraging op. Willis reageerde nog niet op haar gedeeltelijke overwinning. Ook het juridische team van Trump heeft nog niet laten weten of het in beroep gaat tegen de uitspraak.

11.780 stemmen zoeken

De zaak in Georgia werd aangespannen als gevolg van de pogingen die Team Trump na de presidentsrace van 2020 ondernomen zou hebben om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia bij te sturen. Uit onderzoek van Willis was gebleken dat Trump vooraanstaande politici en andere mensen betrokken bij het verkiezingsproces in Georgia gecontacteerd had met de opdracht '11.780 stemmen te zoeken'.

Zodra die stemmen gevonden waren, kon Trumps nipte nederlaag tegen Joe Biden omgezet worden in een zege en kwam een verlengd verblijf in het Witte Huis dichterbij. Maar volgens Trump was sprake van een 'politieke heksenjacht' door Willis, die een Democratische stempel draagt. Hij verweet haar eerder al een 'racist' en een 'krankzinnige marxist' te zijn die zijn comeback probeert te 'saboteren'.