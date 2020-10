Belegger begint Joe Biden te omarmen

Nu presidentskandidaat Joe Biden uitloopt in de peilingen, lijkt hij zich stilaan als beleggersheld te ontpoppen. De kans op een rommelige verkiezing slinkt én er lonkt een stevige scheut stimulus.

Toen Joe Biden in juni aan een opmars in de peilingen begon, tobde Wall Street nog over het vooruitzicht van een Democraat in het Witte Huis. Niet langer. De Amerikaanse beurs liet woensdag een stevige winst optekenen, gevolgd door de Europese koersborden donderdag.

De reden? De Democratische presidentskandidaat lijkt volgens de jongste peilingen op een klinkende overwinning af te stevenen. In cruciale kantelstaten als Pennsylvania en Florida zou Biden meer dan 10 procentpunten voorsprong hebben. 'Trump staat in de nationale peilingen bijna 10 procentpunten achter op Biden', merkt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid op. Ergo: de kans op een duidelijke Democratische zege op 3 november stijgt, terwijl die op een maandenlang juridisch imbroglio slinkt.

De vrees voor een aanslepende onzekerheid over de verkiezingsuitslag - door het tellen van per brief uitgebrachte stemmen en Donald Trumps weigering zich neer te leggen bij een ‘frauduleuze’ uitslag - hing de voorbije weken boven de markten. Dat roept vervelende herinneringen op aan de gecontesteerde verkiezing van 2000, toen de S&P500-index 12 procent verloor tijdens de weken dat er geen winnaar bekend was.

Doemscenario

Volgens marktstrategen trekken de beleggers zich nu op aan de gedaalde onzekerheid over de verkiezingen. Bovendien lijkt de vrees voor een veronderstelde marktonvriendelijke agenda - via hogere belastingen en meer regulering - weg te ebben. JPMorgan-strateeg John Normand merkt op dat een Witte Huis onder Biden geen doemscenario hoeft te zijn. 'Biden vertegenwoordigt een veel minder scherpe buitenlandpolitiek, in combinatie met een forse binnenlandse economische stimulus als de Democraten de volledige controle over het Congres verwerven.'

De Democraten hebben nu al de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en maken kans de macht te grijpen in de Senaat. In zo'n scenario stipt het Britse weekblad The Economist aan dat de oerpragmaticus Biden potentieel bondgenoten krijgt: de nieuwe Democratische senatoren zouden dan uit eerder conservatieve staten als North Carolina en Montana komen. Nieuwkomers die net als Biden meer voorstander zijn van evolutie dan van revolutie.

Volgens Normand kunnen beleggers wat 'linkse toetsen' onder een regering-Biden tolereren. 'Met een stijl die zich minder leent tot lukrake volatiliteit zou Biden meer rust brengen op de markten, zelfs al zullen delen van het belastingbeleid minder positief zijn voor beleggers.' Biden wil het tarief van de vennootschapsbelasting - dat Trump verlaagde van 35 naar 21 procent - weer optrekken naar 28 procent.

Afgezwakt

Al gelooft JPMorgan dat de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten zal worden. De strategen wijzen erop dat Biden rekening moet houden met de economische groeivertraging als gevolg van de coronapandemie. Dat is geen ideaal klimaat voor een belastingverhoging, die volgens JPMorgan ‘afgezwakt’ zal worden ten voordele van ‘een grotere focus op stimulus en steun aan de consumenten’.