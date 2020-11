Biden zet pionnen voor buitenlands en veiligheidsbeleid

Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump volhardt in zijn electoraal verzet, timmert zijn vermoedelijke opvolger Joe Biden aan zijn kabinet. De sleutelpionnen in zijn teams rond buitenlands en nationaal veiligheidsbeleid staan op het bord. John Kerry wordt klimaattsaar.

In de Verenigde Staten bestaan twee alternatieve politieke werelden naast elkaar. In de ene zijn de aanhangers van Donald Trump ervan overtuigd dat de huidige president ook na 20 januari in het Witte Huis blijft resideren. In de andere neemt zijn Democratische rivaal Joe Biden die dag zijn intrek in de ambtswoning in Washington.

Dat bij de fans van Trump de hoop op een tweede ambtstermijn nog altijd leeft, is niet onlogisch. Drie weken na de verkiezingsdag betwist de miljardair de uitslag van de presidentsrace nog op alle mogelijke fronten. Op sociale media klaagde hij de voorbije dagen opnieuw dat de Democraten de verkiezingen proberen te stelen. En in rechtbanken probeerden Trumps advocaten ook afgelopen weekend electorale onregelmatigheden aan te tonen.

Vergeefs. De zwaarste opdoffer incasseerde het team van de president in Pennsylvania. Daar verwees een Republikeinsgezinde rechter een resem klachten naar de prullenmand omdat Trumps advocaten geen afdoend bewijs aandroegen.

Het team van Trump legt zich nog niet neer bij die uitspraak en gaat in beroep. Trump en co. hopen de zaak snel aanhangig te kunnen maken bij het Amerikaanse hooggerechtshof, waar de conservatieve rechters in de meerderheid zijn. Maar een garantie op succes is er ook daar niet. Bij de opperrechters bestond tot nu weinig animo om zich in het dossier te mengen.

Kabinet

Zolang Trump zijn nederlaag niet erkent, krijgt het team van Biden geen toegang tot vertrouwelijke informatie die een vlotte transitie moet garanderen. Maar het belet de Democraat niet al naarstig aan zijn kabinet te timmeren.

Maandag schoof de president elect kandidaten naar voren voor de sleutelposities op buitenlands en nationaal veiligheidsbeleid. 'Een team van ervaren professionals dat het Amerikaanse leiderschap op het wereldtoneel gaat herstellen en staat voor waardig leiderschap in eigen land', schreef Biden op Twitter.

Zoals verwacht nomineerde de voormalige vicepresident van Barack Obama Antony Blinken als minister van Buitenlandse Zaken. De 58-jarige telg uit een diplomatenfamilie - onder het presidentschap van Bill Clinton was zijn vader Donald ambassadeur in Hongarije en zijn oom Alan in Belgiƫ - is al bijna twee decennia een trouwe adviseur van Biden. Het departement Buitenlandse Zaken is hem evenmin vreemd. Tijdens de tweede termijn van Obama was hij er twee jaar de nummer twee.

Samenwerking

Met zijn keuze voor Blinken maakt Biden duidelijk dat zijn wereldbeeld verschilt van dat van Trump. In tegenstelling tot de 45ste president van de VS is Blinken overtuigd van het nut van internationale allianties, akkoorden en samenwerking.

'Wie aan de zijlijn blijft staan, verliest invloed en kan niet doeltreffend zijn', zei Bidens belangrijkste adviseur voor buitenlands beleid tijdens de campagne. Net als Biden kantte hij zich tegen de Amerikaanse terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs en uit de nucleaire deal met Iran.

Schermvullende weergave Antony Blinken is de favoriet voor de portefeuille Buitenlandse Zaken. ©REUTERS

Voor een van de belangrijke Amerikaanse onderhandelaars van dat laatste akkoord, de 43-jarige Jake Sullivan, heeft Biden de post van nationaal veiligheidsadviseur gereserveerd. En Linda Thomas-Greenfield, een diplomate met Afro-Amerikaanse roots, is zijn gedroomde kandidate om het tot ambassadrice bij de Verenigde Naties te schoppen.

Om de wereld duidelijk te maken dat het hem menens is met de strijd tegen de klimaatverandering schuift Biden John Kerry (76), minister van Buitenlandse Zaken onder Obama, naar voren als klimaattsaar.

In het domein nationale veiligheid pakt de 78-jarige Democraat dan weer uit met enkele primeurs. Met de 60-jarige Alejandro Mayorkas nomineerde hij voor het eerst een latino voor de post van minister van Binnenlandse Veiligheid. En als hij zijn zin krijgt van het Congres dan gaat met de 51-jarige Avril Haines voor het eerst een vrouw de nationale inlichtingendiensten aansturen.

Alle genomineerden hebben een ding gemeen. Ze deden tijdens het achtjarige presidentschap van Obama al ervaring op, zij het achter de schermen of in de spotlights.

Georgia

Of Bidens kandidaten in 2021 ook effectief uit de startblokken kunnen schieten, is koffiedik kijken. Veel hangt af van de uitkomst van de strijd om de twee senaatszetels in de staat Georgia. Die duels worden op 5 januari beslecht.