'Bidens relance zal de bouwsector ten goede komen'

Minder polarisatie, zo weinig mogelijk handelsbelemmeringen en -oorlogen, en een nieuw vertrouwenspact met Europa. Dat verwachten de Belgische ondernemers van de regering-Biden.

‘Laten we hopen dat Joe Biden niet alleen de rust en de sereniteit in zijn land kan doen terugkeren, maar dat hij ook meer gaat focussen op de bestrijding van Covid-19. Dan kan de economie opnieuw bloeien.’ Dat zegt Dirk Coorevits, de CEO van Soudal, de Kempense bouwspecialiteitenproducent die in de Verenigde Staten een fabriek uitbaat die siliconen maakt voor de bouw.

De Amerikaanse economie heeft het onder Donald Trump niet slecht gedaan, met dank onder meer aan de belastingverlagingen, zegt Coorevits. ‘Maar corona heeft alles toch een klap gegeven en veel Amerikanen zijn aan het einde van hun Latijn. Al gaat het de jongste maanden weer beter en is in sommige gebieden zelfs schaarste op de arbeidsmarkt.’

Coorevits zegt veel te verwachten van Bidens vooropgestelde relanceplan van 1.900 miljard dollar. ‘Het zal de bouwsector ten goede komen.’

Charles Beauduin, de CEO van de Belgische weefgetouwenproducent Vandewiele en ondervoorzitter van de ondernemersorganisatie Voka, toont zich hoopvol. ‘Trumps polarisatiemodel heeft op veel terreinen de dingen doen vastlopen. Biden belooft een samenwerkingsmodel, wat de relaties met andere landen alleen maar ten goede kan komen. Bedrijven hebben baat bij samenwerkingsmodellen en zien de politiek het liefst in dezelfde rol.’

Trump heeft het exporteurs niet makkelijk gemaakt. Charles Beauduin CEO van Vandewiele en ondervoorzitter van Voka

‘Trump heeft het exporterende bedrijven niet makkelijk gemaakt’, zegt Beauduin. ‘Er zijn de handelsoorlog met China, de Amerikaanse importtaksen op Europese producten en de keiharde sancties tegen Iran. Vandewiele heeft de afgelopen vier jaar geen tapijtmachines kunnen verkopen aan Iran - toch ‘the mother of carpet’ - als gevolg van de Amerikaanse sancties en de druk op banken om niet langer betalingen vanuit Iran te aanvaarden.’

De moeilijke relatie tussen de VS en het Midden-Oosten en de handelsoorlog tussen de VS en China doen de klanten van Vandewiele, dat een derde van zijn omzet uit het Verre Oosten en een derde uit het Midden-Oosten haalt, bovendien aarzelen om nieuwe bestellingen te plaatsen. Ook de Belgische sectorgenoot Picanol zag zijn omzet in 2019 in zijn weefmachinedivisie met een kwart dalen door de Chinees-Amerikaanse spanningen.

‘Barco heeft eveneens te lijden onder die geopolitieke spanningen en de daarmee gepaard gaande handelsbelemmeringen, al is dat minder dan bij Vandewiele’, zegt Beauduin, die voorzitter is bij het technologiebedrijf. ‘Producten die Barco in China of met Chinese onderdelen maakt, mogen pas onder hoge tarieven naar de VS. Producten in de VS mogen geen Chinese chips bevatten.’

Beauduin verwacht geen kentering vanaf dag één. ‘Biden zal tijd nodig hebben om het vertrouwen te herstellen, zowel nationaal als internationaal. Zoals het spreekwoord zegt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’ Een nieuw vertrouwenspact met Europa is volgens Beauduin dringend. ‘Alleen al om met onze westerse waarden een front te vormen tegen niet-democratische regimes.’ Bang dat Trump bepaalde dingen of relaties onherroepelijk kapot heeft gemaakt, is hij niet. ‘Niets is onherstelbaar.’

Weigeringen

Dat de hevige polarisatie van Trump ook bij ons nazindert, blijkt uit de vele weigeringen van bedrijven om te reageren op de overgang van de Trump naar de Biden Administration. Onder meer de materiaaltechnologiegroep Umicore, die in de VS meerdere fabrieken heeft, wil niet ‘ingaan op politieke topics’.

Bij die andere Belgische multinational Bekaert, die in de VS staalkoord en stalen kabels maakt, vinden ze het te vroeg om te reageren. ‘Nog te politiek geladen en te weinig zicht op de maatregelen voor bedrijven.’ Bekaert kreeg in 2019 nochtans fors af te rekenen met Amerikaanse heffingen op Braziliaans staal. De West-Vlaamse staalkoord- en staaldraadproducent voert voor zijn Amerikaanse staalkoordfabriek walsdraad in uit Brazilië omdat die kwaliteit niet beschikbaar is in de VS. Plots voerden de VS daar zware taksen op in. Er bestond ook al langer een beperking op het volume walsdraad dat mocht worden ingevoerd. Bekaert heeft dus wel degelijk baat bij een ander beleid.

Ook Jan Boone, de CEO van de speculoosfabrikant Lotus, wil geen politieke statements doen. Toen Lotus vorig jaar een fabriek in de Amerikaanse staat North Carolina opende, vertelde Boone dat het voor zijn bedrijf - dat in de VS 1 miljard speculoosjes per jaar verkoopt - niet uitmaakte of Biden of Trump zou winnen. ‘Veel macht zit in de VS lokaal, bij de gouverneur.’