Democraten en Republikeinen bikkelen om Senaat

In de Senaat is het veel spannender. Daar hebben de Republikeinen op dit moment een meerderheid van 53 zetels op 100. Om dat naar zich toe te trekken, moeten de Democraten dus minstens drie zetels afsnoepen van de Republikeinen. De vicepresident geeft de doorslag bij stemmingen in de Senaat als die verdeeld is in exact 50 politici van beide partijen.