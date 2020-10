Democraten hopen op blauwe golf in Senaat

De Republikein Lindsey Graham, die als sinds 2003 South Carolina vertegenwoordigt in de Senaat, is voorzitter van de commissie Justitie.

Terwijl Joe Biden uitloopt in de presidentiële polls, ambiëren zijn Democratische partijgenoten steeds meer een Senaatsmeerderheid. De campagnefondsen stromen alvast binnen, zelfs in diepconservatieve staten.

Op 3 november beslissen de Amerikanen niet alleen of ze de Republikein Donald Trump nog eens vier jaar als president willen, dan wel of de Democraat Joe Biden hem opvolgt. Ook elf gouverneurssjerpen, het gros van de zetels in de deelstaatparlementen en vooral de controle over het Congres in Washington staan dan op het spel. Alle 435 zitjes in het Huis van Afgevaardigden zijn verkiesbaar, net als 35 van de 100 Senaatszetels.

Het vertrouwen van de Democraten stijgt dat over drie weken Bidens dubbelcijferige voorsprong in de polls zich zich vertaalt in de sleutels van het Witte Huis. En hun hoop groeit dat ze in de Senaat kunnen herhalen wat ze bij de midterms van 2018 al realiseerden in het Huis: een 'blauwe golf' die hun de parlementaire meerderheid bezorgt.

Help me. Ze vermoorden me financieel. Lindsey Graham Republikeins senator uit South Carolina

Trumps Republikeinen hebben alvast een groot strategisch nadeel. Ze moeten 23 van die 35 Senaatszetels verdedigen. Daarnaast stralen Trumps hyperpolariserende stijl en zijn omstreden aanpak van de coronacrisis en de raciale spanningen steeds meer af op zijn parlementaire partijgenoten.

En dan is er nog zijn nominatie van Amy Coney Barrett als lid van het Hooggerechtshof, waarover maandag de hoorzittingen in de Senaat begonnen. Voor de Republikeinen belichaamt 'ACB' de bewierookte conservatieve juridische revolutie die Trump teweegbracht. Dat hij zo'n gewichtige benoeming zo kort voor de verkiezingen snel wil doordrukken, is echter ook een enorme bron van Democratische woede en activisme.

Geen Senaatsstrijd die al die facetten beter illustreert dan die in South Carolina, waar de Republikein Lindsey Graham in een nek-aan-nekrace verwikkeld is met de de Democraat Jaime Harrison. Graham is al vier jaar een van de vocaalste supporters van Trump en zit ook de Senaatscommissie Justitie voor waar Barrett ondervraagd wordt. In 2018 beloofde hij nog plechtig zo'n benoemingsproces voor de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie nooit te laten plaatsvinden in een verkiezingsjaar.

57 miljoen campagnegeld De democraat Jaime Harrison haalde in het derde kwartaal 57 miljoen dollar op. Dat is bijna 20 miljoen meer dan het vorige record van een kandidaat-parlementslid, en ruim het dubbele van wat de Republikein Lindsey Graham inzamelde in anderhalf jaar.

Grahams gespleten tong heeft nu tot gevolg dat Democratische donoren massaal de campagnekoffers van Harrison vullen. Maandag raakte bekend dat hij in het derde kwartaal liefst 57 miljoen dollar binnenhaalde. Dat is bijna 20 miljoen meer dan het vorige record van een kandidaat-parlementslid. En ruim het tweevoud van wat Graham inzamelde. In het voorbije anderhalf jaar. 'Help me', smeekte Graham onlangs op de rechtse huiszender Fox News. 'Ze vermoorden me financieel.'

Uiteraard is geld geen perfecte barometer voor electoraal succes. Maar het geeft Harrison wel de kans de televisiezenders, radiostations, internetkanalen en mailboxen in South Carolina te overspoelen met advertenties. Dat een zwarte Democraat als Harrison überhaupt een kans maakt tegen Graham, is sowieso alarmerend voor de Republikeinen.

Gezocht: vier zitjes

South Carolina geldt als een diepconservatieve staat waar, met uitzondering van Jimmy Carter, de voorbije halve eeuw nooit een Democratische presidentskandidaat won. Graham werd er de voorbije twee decennia telkens moeiteloos herverkozen. En hij nam destijds de Senaatszetel over van de even legendarische als infame Strom Thurmond, die 48 jaar lang de raciaal zeer getroubleerde zuidelijke staat vertegenwoordigde met zijn afkeer voor burgerrechten.

Graham is bovendien lang niet de enige Republikeinse senator die onder grote druk staat. Acht van de tien spannendste Senaatsraces draaien om Republikeinse zitjes. Ook evenzeer veilig geachte conservatieve staten als Arizona, Georgia, Iowa of Montana. En zo komt de Democratische machtsovername dichterbij.

Zij tellen nu 47 Senaatszetels, tegenover 53 Republikeinen. Een nettowinst van vier zitjes volstaat dus, of zelfs maar drie als Biden president wordt. Bij een gelijk aantal Senaatsstemmen geeft de vicepresident immers de doorslag. Omgekeerd geldt dan weer dat Biden, als hij aan de macht zou komen, veel meer beleidskracht kan ontplooien als hij over een Senaatsmeerderheid beschikt.

Texas

Tegelijk illustreert Harrisons opmars dat er voor Biden zelf ook nog winst op onverhoopte plaatsen te halen valt. In de nationale peilingen wordt zijn voorsprong op Trump groter, in de klassieke strijdstaten ook. Maar volgens interne peilingen is Biden ook niet langer kansloos in traditionele Republikeinse bastions als Kansas, Missouri, Arizona en Georgia. Zijn vrouw Jill Biden voert dinsdag zelfs campagne in Texas, waar vorige week al de echtgenoot van Bidens running mate Kamala Harris langskwam.