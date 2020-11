Hoe de verkiezingsnacht uitdraaide op een thriller

Hoe meer de nacht van dinsdag op woensdag vorderde, hoe meer de Democratische hoop op een afgetekende zege van Joe Biden wegkwijnde. Op woensdagochtend ligt de race nog volledig open.

Om middernacht Belgische tijd gingen de eerste stembureaus aan de Amerikaanse oostkust dicht, en meer dan vijf uur later is nog geen enkele cruciale strijdstaat definitief beslist. Wie woensdagochtend pas inpikt, heeft dus in principe niets gemist, behalve een zenuwslopende verkiezingsnacht.

Er waren ruwweg twee scenario's voor hoe de nacht zou verlopen. Als Joe Biden zou kunnen uitpakken met verrassende winst in staten als Florida of Georgia, dan zat er mogelijk een 'landslide' in voor de Democraat, en dan zou het pleit snel beslecht zijn. Het andere scenario was onduidelijkheid over de richting van de race vanwege een te spannende strijd in de strijdstaten.

Het werd het tweede. Tegen het krieken van de dag woensdag Belgische tijd ligt de race nog wijd open. De kans is zelfs groot dat een definitieve uitslag nog enkele dagen op zich laat wachten door het trage tempo waarmee de stemmen die per post zijn uitgebracht worden geteld in de strijdstaten in de Midwest.

Latino's

De meeste aandacht afgelopen nacht ging naar Florida, de moeder aller swing states. Kort na het sluiten van de stembureaus rond 1 uur onze tijd werd snel duidelijk dat de marge er flinterdun zou worden. Voor Trump was Florida een must, zonder de zuidelijke staat zou het nagenoeg onmogelijk worden president te blijven.

Naarmate de nacht vorderde, nam Trump voorsprong, met behulp van de latino's in de staat. Intussen in is de race beslecht in het voordeel van de zittende president. Maar de race ging lange tijd nek-aan-nek. Om een idee te geven: op een gegeven moment, met 81 procent geteld, was het verschil kleiner dan 4.000 stemmen op een totaal van ruim 9 miljoen.

Zonder winst in Florida zou het voor Trump nagenoeg onmogelijk zijn president te blijven.

Intussen verschoof de Democratische hoop naar onder meer Ohio en North Carolina, waar Biden een vroege voorsprong nam in de tellingen. Maar ook daar nam Trump na verloop van tijd de bovenhand. Daarmee houdt Trump het pad naar herverkiezing open.

Dat was ook de financiële markten niet ontgaan. De Nasdaq-futures begonnen aan een fikse rally toen het waarschijnlijker werd dat de businessvriendelijke Trump aan de macht zou blijven.

Enige verrassing

Intussen kwam er ook beweging in de drie cruciale staten Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. Die drie won Trump verrassend van Hillary Clinton in 2016, maar al snel werd duidelijk dat wat vooraf voorspeld werd ook zou uitkomen. Het zal nog dagen duren voor de vele vroege stemmen die daar per post zijn toegekomen worden geteld. Dat signaal gaven de lokale autoriteiten. En de Democraten hopen dat die late stemmen ook daadwerkelijk naar hun kant overhellen.

En zo werd de enige verrassing van de nacht de uitslag uit Arizona. In die westelijke staat, al decennia Republikeins, nam Biden onmiddellijk een voorsprong.