‘Ik vind dat de demonstranten nog niet ver genoeg gegaan zijn’

Ze kwamen naar Washington voor hun grote held, en blijven Donald Trump onverminderd trouw na de bestorming van het Amerikaanse Congres. De demonstranten geloven hem op zijn woord.

Van onze correspondente in Washington

Het was fantastisch, zegt Chuck Bennett, een vrachtwagenchauffeur uit North Carolina. Op de day after wandelt hij met zijn weekendtas naar zijn auto, om aan de urenlange autorit naar huis te beginnen. De stemming is opperbest onder de Trump-aanhangers die zoals hij de bestorming van dichtbij zagen gebeuren.

Ze hangen in groepjes rond in de buurt van de hotels in het centrum van de stad waar ze een nacht hebben gelogeerd. De meesten vertrekken weer, op de dag nadat de vaderlandse democratie op haar grondvesten heeft gedaverd. ‘Zoveel mensen die trots zijn op het land, van Amerika houden’, glundert Bennetts vrouw Christy. ‘Mensen die opkomen voor een president die bedrogen is in de verkiezingen’, voegt haar man eraan toe. Waarschijnlijk, zegt hij, zal hij nooit meer stemmen.

De mensen zien Trump als de enige die voor hen opkomt. Het kan nog veel erger worden. Een aannemer uit Georgia

Dat idee is diepgeworteld, onder de Trump-aanhangers die naar het Capitool togen. Ze zeggen op te komen voor mooie idealen. Vrijheid, democratie, de grondwet. De tekst daarvan dragen ze op hun hoodies. Er lopen veel pseudojuristen met Trump-muts op het hoofd door de stad - ze zijn ervan overtuigd dat vicepresident Mike Pence de verkiezingsuitslag ongeldig had kunnen verklaren, en dat rechtszaken over verkiezingsuitslagen alleen maar procedureel waren, wat allebei niet waar is. Ze zijn voorgelogen, door Trump en diens bondgenoten. Ze herhalen zijn ontkrachte theorieën over fraude, en menen dat Biden gewoon nooit de winnaar kan zijn omdat bij Trumps rally’s veel meer mensen kwamen opdagen.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Ze komen hun geliefde Amerika verdedigen, daar zijn ze van overtuigd. Het Capitool zijn de Bennetts niet ingegaan - dat hoort niet, vindt het stel. ‘Ze zijn in zekere zin te ver gegaan’, zegt Chuck Bennett over de indringers. ‘Maar eigenlijk vind ik ook dat ze juist niet ver genoeg gegaan zijn. Ze zouden al die idioten uit hun functie moeten ontheffen en opnieuw moeten beginnen.’ Niet met wapens en zo, zegt hij nog, maar dat hele Congres kan hem gestolen worden.

De sporen van de trumpiaanse menigte liggen de ochtend nadat de president zijn aanhangers heeft opgeroepen naar het Capitool te trekken nog in de strak aangeharkte perkjes van Washington. Flyers die waarschuwen voor communisme of de complottheorieën van QAnon promoten, Trump-stickers op de ruiten van een kantoorpand dat niet dichtgetimmerd is, een wit blaadje met een ‘gebed voor de Verenigde Staten van Amerika’. ‘Biden heeft verloren, en we weten het allemaal’, staat op een gele sticker die iemand op een lantaarnpaal heeft geplakt.

Het centrum van de stad is verlaten. Het Capitool is omringd door blauwe zwaailichten en legergroene uniformen. Een dag eerder bleek het voor een deel van de menigte nog verrassend eenvoudig om Congresleden de stuipen op het lijf te jagen en hun kantoren te plunderen.

Schermvullende weergave ©Photo News

Stomverbaasd

Een aannemer uit Georgia keek stomverbaasd toe toen de voorhoede het Capitool in stormde, vertelt hij net voor hij naar het vliegveld vertrekt om naar huis te reizen. Hij gelooft ook voor geen cent dat Biden de verkiezingen won, maar is geschrokken van het ‘bizarre’ schouwspel. ‘De mensen zien Trump als de enige die voor hen opkomt. Het kan nog veel erger worden.’

Richard Brown (64) uit Oklahoma is ervan overtuigd dat er nog meer geweld zit aan te komen in de VS. De burgeroorlog uit de 19de eeuw is goedbeschouwd nooit helemaal geëindigd. Zuiderlingen zoals hij hebben nog altijd het gevoel dat in de hoofdstad op hen wordt neergekeken.