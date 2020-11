Joe Biden sleept ook Georgia in de wacht

In de strijd om het Amerikaanse presidentschap is de staat Georgia aan Joe Biden toegewezen.

In de Amerikaanse presidentsrace is in alle staten een winnaar uitgeroepen. Joe Biden haalt Georgia binnen, Donald Trump North Carolina. De Democraat klokt af op 306 kiesmannen, evenveel als zijn Republikeinse rivaal vier jaar geleden.

Tien dagen nadat in de Verenigde Staten de presidentsverkiezingen plaatsgevonden hebben, zijn alle staten verdeeld onder de belangrijkste twee deelnemers aan de race: president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Vrijdagavond wezen verschillende Amerikaanse media North Carolina toe aan de huidige bewoner van het Witte Huis. Oud-vicepresident Biden is tot winnaar uitgeroepen in Georgia.

De zege in de zuidoostelijke staat is een opsteker voor de voormalige rechterhand van Barack Obama. Het was van 1992 - en Bill Clinton - geleden dat een Democraat er slaagde Georgia in de wacht te slepen. In de nacht van donderdag op vrijdag was ook al bekend geraakt dat Arizona, traditioneel een Republikeins bolwerk, voor het eerst sinds 1996 weer blauw kleurt.

Kiesmannen

Nu in alle staten een winnaar uitgeroepen is, kan een balans opgemaakt worden van het aantal kiesmannen dat de twee rivalen veroverden. Biden klokt af op 306, evenveel als Trump in 2016. De huidige president blijft steken op 232.

De miljardair legt zich niet zomaar neer bij zijn nederlaag. In sommige staten eiste zijn team hertellingen, in andere trok het naar de rechter om verkiezingsfraude aan te klagen. Voorlopig leverden die acties weinig op.