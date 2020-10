'Rechter Dogma' vervolledigt trumpiaanse revolutie

Omgeven door evenveel conservatieve extase als liberale woede neemt de uiterst devote Amy Coney Barrett plaats in het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Amper 38 dagen na de dood van het liberale icoon Ruth Bader Ginsburg en slechts een week voor de Amerikaanse verkiezingen heeft de Republikeinse senaatsmeerderheid Amy Coney Barrett benoemd als vervangster in het negenkoppige Hooggerechtshof.

De 48-jarige Barrett is al de derde jurist die president Donald Trump katapulteerde naar 's lands hoogste rechtsinstatie, waar het conservatieve overwicht met zes leden nu voor decennia gebetonneerd lijkt. Sociaal en religieus rechts is extatisch, de Democratische oppositie daarentegen witheet.

Liberalen vinden het onkies dat zo'n gewichtige positie zo snel is doorgedrukt in een verkiezingsjaar, temeer omdat de Republikeinen in 2016 - tijdens de laatste maanden van Barack Obama - diens nominatie voor het Supreme Court compleet blokkeerden. Het profiel van ACB doet ze dan weer vrezen dat haar geloof te zeer haar rechtspraak zal beïnvloeden.

'Het dogma leeft luid in u', oordeelde Democratisch senatrice Dianne Feinstein in 2017 over Amy Coney Barrett

'Het dogma leeft luid in u', veroordeelde de Democratische senatrice Dianne Feinstein al in 2017, toen Barrett voorgedragen was door Trump als rechter in het federale hof van beroep in Chicago. Als devoot katholiek is Barrett lid van 'The People of Praise', een wat obscure, diep patriarchale, charismatische kerkgemeenschap. In christelijke kringen is 'Judge Dogma' sindsdien echter een geuzennaam die zelfs circuleert op koffiekoppen en T-shirts.

Originalist

Hoewel ze tijdens de hoorzittingen in de Senaat vakkundig elke controverse ontweek, leidt het weinig twijfel dat Barrett een diep conservatieve stem zal vormen in het Hooggerechtshof. Ze werd opgeleid aan de sterk katholieke universiteit van Notre-Dame, waar ze al vroeg gescreend werd door Republikeinse partijbonzen en de Federalist Society, een invloedrijke lobbygroep van behoudsgezinde, libertaire juristen. Barrett geldt ook als een overtuigd 'originalist', de stroming die vindt dat de Amerikaanse grondwet gelezen moet worden zoals de Founding Fathers dat destijds voor ogen hadden.

Schermvullende weergave Amy Coney Barrett bij haar eedaflegging in het Witte Huis ©EPA

In eerdere uitspraken toonde Barrett zich een voorstander van zeer soepele bedrijfs- en wapenwetgeving. Streng was ze dan weer voor migratie en vooral ethische thema's als homorechten en abortus. Als moeder van zeven kinderen, van wie er twee geadopteerd werden uit Haïti, besloot ze resoluut ook haar jongste zoontje op de wereld te zetten, nadat al vroeg tijdens de zwangerschap was gebleken dat hij leed aan het syndroom van Down.

Religieuze groeperingen dromen nu al luidop dat ACB eindelijk Roe v Wade zal terugschroeven. Dat is het baanbrekende arrest waarmee het Hooggerechtshof in 1973 abortus in de Verenigde Staten legaliseerde.

Gecontesteerde verkiezingen