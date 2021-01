Team Biden is divers, centristisch en innig met het zakenleven...

De Amerikaanse president elect Joe Biden belooft het ‘meest progressieve beleid sinds Franklin Roosevelt’. Vrouwen, minderheden en jongeren zijn talrijk in zijn kabinet. Maar dat zijn hun banden met Wall Street, Silicon Valley en de defensiesector ook.

Ondanks alle trumpiaanse complottheorieën en geweld wordt de Democraat Joe Biden woensdag ingezworen als 46ste president van de Verenigde Staten. Met hem arriveren ook duizenden functionarissen in Washington. De ministers en topadviseurs die Biden de voorbije weken nomineerde - en over wie de Senaat nog zijn zegen moet geven - vormen het meest diverse kabinet ooit. Vrouwen, minderheden en jongeren krijgen - de MeToo- en Black Lives Matter-bewegingen ter wille - sleutelrollen. Ze moeten counteren wat Biden als 78-jarige, blanke man niet is.

Wie zit in Team Biden? De Amerikaanse president in spe Joe Biden beloofde zijn landgenoten het 'meest progressieve beleid sinds Franklin Roosevelt'. Met welk kabinet hij die krachttoer denkt te realiseren leest u hier.

Zo wordt Kamala Harris de eerste vrouwelijke vicepresident, de eerste met Caraïbische en Indiase roots. Na 231 jaar krijgt ook Financiën voor het eerst een vrouw aan het hoofd: gewezen Fed-voorzitter Janet Yellen. Lloyd Austin moet de eerste zwarte minister van Defensie worden, minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas de eerste latino die het migratiebeleid uittekent. En met Deb Haaland op Binnenlandse Zaken krijgt een Native American pas voor het eerst een kabinetsfunctie tout court.

De 44-jarige Jake Sullivan wordt dan weer de op een na jongste nationaleveiligheidsadviseur ooit. Bidens hoofdeconoom Brian Deese is amper 42, viceminister van Financiën Adewale Adeyemo (39) en minister van Transport Pete Buttigieg (38), vorig jaar de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat, zijn nog jonger.

Scepsis

Wie zich amper vertegenwoordigd voelt, is de steeds activistischere linkervleugel van de Democraten. De grootste gemene deler van Bidens bonte bende is toch vooral dat bijna allen veteranen zijn van Barack Obama’s presidentschap, toen Biden vicepresident was. Ze belichamen veelal net als Bidens decennialange carrière een pragmatisch centrisme.

De ervaring van Obama-alumni primeert om de enorme uitdagingen van corona, recessie en diepe sociale spanningen aan te pakken.

In een compleet verdeeld parlement en land acht Biden het onhaalbaar al te liberale kabinetsleden te laten benoemen. Ervaring primeert om de enorme uitdagingen - bijna 400.000 coronadoden, economische recessie en diepe sociale spanningen - aan te pakken. Toch belooft Team Biden het ‘meest progressieve beleid sinds Franklin Roosevelt’, met een focus op economische ongelijkheid, klimaatopwarming, gezondheidszorg en politiehervormingen.

Linkse boegbeelden zoals Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez zijn sceptisch en laken dat het doorgewinterde kabinet vooral bedreven is in de draaideur nemen tussen politiek en bedrijfsleven. Als vanouds zijn de banden met Wall Street, Silicon Valley en de defensiesector innig.

BlackRock

Bidens stafchef Ron Klain was tot voor kort vicevoorzitter van Revolution, een investeringsfonds dat onder meer met geld van Amazon-baas Jeff Bezos techstart-ups helpt. Hoofdadviseur Steve Ricchetti had jaren zijn eigen lobbybedrijf, dat de belangen van farmagroep Novartis, telecomreus AT&T en de banksector promootte in de coulissen van het Capitool. Zijn broer Jeff is nog altijd actief en sloot onlangs een contract met Amazon.

Mist omgeeft WestExec, een adviesbureau voor multinationals dat buitenlandchef Antony Blinken oprichtte.

Yellen incasseerde de jongste twee jaren ruim 7 miljoen dollar met lezingen bij de financiële elite, zoals Citi, Goldman Sachs en UBS. Fondsengigant BlackRock krijgt ook goede contacten. Bidens hoofdeconoom Deese runde er de portfolio groene investeringen, Yellens secondant Adeyemo was stafchef van CEO Larry Fink.

BlackRock is tevens klant van WestExec, een consultancygroep die opgericht werd door Obama-alumni zoals Bidens beoogde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Ook directeur Nationale Veiligheid Avril Haines en woordvoerder Jen Psaki werkten er een tijd. Hoewel het bedrijf met mist omgeven is, blijkt het strategisch advies geleverd te hebben aan onder meer Facebook, Uber, dataspecialist Palantir, Boeing en farmagroep Gilead.

Belangenvermenging

Blinken had ook aandelen in Ridgeline, dat durfkapitaal levert aan datastart-ups. Samen met defensiechef Austin adviseerde hij Pine Island Capital, de private-equitygroep van ex-Merrill Lynch-CEO John Thain die vooral in militaire technologie investeert. Illustratief voor het militair-industriële complex waarvoor president Dwight Eisenhower al in 1961 waarschuwde: Austin zat tot voor kort ook in de raad van bestuur van Raytheon, een van de grootse Amerikaanse defensiegroepen.