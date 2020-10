Trump reset campagne na verplichte coronapauze

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn herverkiezingsrace opnieuw gelanceerd. In een speech vanop het balkon van het Witte Huis maakte hij duidelijk dat hij weer klaar is voor de strijd na zijn coronabesmetting.

Een goede week nadat Donald Trump via Twitter bekendgemaakt had dat hij positief getest had op het coronavirus, heeft de Amerikaanse president weer een event in het openbaar gehouden. De 74-jarige zakenman-politicus sprak zaterdag vanop het balkon van het Witte Huis enkele honderden enthousiaste aanhangers toe.

Trump had een geruststellende boodschap voor hen: 'Ik voel me uitstekend'. 'Ik wil jullie allemaal bedanken omdat jullie voor mij gebeden hebben', zei hij tot zijn toehoorders die 'Four more years' en 'We love you' scandeerden.

Het event was mee georganiseerd door Blexit, een beweging die Afro-Amerikanen en latino's wil verleiden tot een stem voor de Republikeinse partij en voor Trump. De president riep die gemeenschappen, en alle andere kiezers, op de 'Democraten in de vergetelheid te stemmen'.

Stokpaardjes

Al snel viel Trumps terug op enkele van zijn stokpaardjes. Hij beschuldigde zijn rivaal Biden ervan er een 'meer dan socialistisch, een communistisch programma' op na te houden.

Stem de Democraten in de vergetelheid. Donald Trump Amerikaanse president

'Zwarte kiezers en latino's verwerpen dat radicale, socialistische linkse beleid', ging hij voort terwijl hij claimde dat geen enkele president sinds Abraham Lincoln zoveel voor die twee bevolkingsgroepen gedaan had als hij. In de peilingen ligt Biden bij de Afro-Amerikanen en de latino's wel ruim op kop.

Net als voor zijn verplichte coronapauze poogde Trump de twijfel onder zijn landgenoten aan te wakkeren over het correcte verloop van de presidentiƫle stembusslag. 'De volgende weken zal op grote schaal sprake zijn van verkiezingsfraude', poneerde hij.

Laatste rechte lijn

Trumps speech van zaterdag had een duidelijk doel: de Amerikanen ervan overtuigen dat zelfs het coronavirus hem niet klein krijgt en dat hij helemaal klaar is om de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen van 3 november aan te vatten.

Schermvullende weergave Honderden aanhangers woonden het eerste openbare optreden van Trump sinds zijn coronabesmetting bij. ©AFP

De Republikein is vastbesloten zich volgende week opnieuw op het campagnepad te begeven. Maandag staat een trip naar Florida op de agenda. Dinsdag houdt Trump halt in Pennsylvania en een dag later staat een meeting in Iowa gepland. Florida en Pennsylvania zijn traditioneel strijdstaten.

De president heeft heel wat werk voor de boeg als hij zijn verblijf in het Witte Huis wil verlengen. Zijn Democratische rivaal Joe Biden bouwde zijn voorsprong in de peilingen de afgelopen dagen gestaag uit.

Besmettelijk

Maar Trump wanhoopt niet. Vier jaar geleden gaven peilers hem ook weinig kans op winst tegen Hillary Clinton. In absolute stemmen haalde de voormalige first lady het ook van de miljardair. Maar die kreeg meer kiesmannen achter zich en veroverde zo de sleutels van het Witte Huis.