Trump vangt bot in rechtbank

De poging van Amerikaans president Donald Trump om de verkiezingsresultaten in de staat Pennsylvania juridisch aan te vechten, draait uit op een sisser

In een poging om de cruciale staat Pennsylvania, die met 81.000 stemmen verchil werd binnengehaald door Democraat Joe Biden, alsnog voor zich te winnen, had Trump zich tot de rechtbank gewend. Volgens zijn campagneteam werd er op grote schaal fraude gepleegd, zonder dewelke de zittende president er zou hebben gewonnen.

De rechtbank verwerpt die klacht nu, in forse bewoordingen. Rechter Matthew Brann - een Republikein - heeft het in zijn schriftelijke beoordeling van de zaak over 'speculatieve beschuldigingen' en 'geforceerde argumenten'.

Daarmee vangt Trump opnieuw bot, nadat eerder al rechtszaken in verschillende andere strijdstaten naar de prullenmand werden verwezen. Maar het verlies in Pennsylvania komt wellicht extra hard aan in kamp Trump, omdat de staat met zijn 20 kiesmannen cruciaal was om het verkiezingsresultaat nog gekeerd te krijgen.

Dat Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zich zelf op Pennsylvania had gestort, werd al teken gezien van het belang van de staat. Die persoonlijke bemoeienis manifesteerde zich de voorbije weken in enkele uiterst bizarre persconferenties.

Meer en meer Republikeinen lijken zich neer te leggen bij de overwinning van de net 78 jaar geworden Biden. Zo liet Pat Toomey, Republikeins senator uit Pennsylvania, na het vonnis van de rechtbank weten dat wat hem betreft de juridische mogelijkheden in de staat zijn uitgeput. Hij feliciteerde 'president-elect' Biden en riep Trump op om zijn verlies te accepteren 'om zijn eigen nalatenschap te beschermen'.