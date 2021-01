Valt de loyale apostel Mike Pence zijn trumpiaans geloof af?...

Met de gezandstraalde glimlach van een bijbelventer heeft Mike Pence vier jaar lang woord en daad van de Amerikaanse president Donald Trump verdedigd. Tot deze week.

De Republikeinse vicepresident en Senaatsvoorzitter beriep zich op zijn grondwettelijke eed, schoof Trumps complottheorieën over kiesfraude eindelijk terzijde en bekrachtigde de Democraat Joe Biden als toekomstige Commander-in-Chief. Tegen de trumpiaanse cohortes die het Capitool bestormden, zei Pence: ‘Jullie hebben niet gewonnen.’ Hoezeer ook hij zo zijn levenslange missie in gevaar brengt ooit zelf het hoogste ambt te bekleden.

Christen > Mike Pence is al decennia een boegbeeld van de evangelische christenen in de Verenigde Staten. Dat Donald Trump hem in 2016 koos als running mate, was essentieel om dat cruciale electoraat voor zich te winnen.



Conservatief > Als diepgelovige sociaal-conservatief hielp Pence de voorbije vier jaar 234 behoudsgezinde rechters benoemen en strengere antiabortus- en -homoregels invoeren. Als intimus van libertaire donoren steunde hij volop Trumps enorme belastingverlaging en forse deregulering.



Republikein > Hoewel hij ooit de Democraat John F. Kennedy als een voorbeeld beschouwde en in 1980 Jimmy Carter boven Ronald Reagan verkoos, behoort Pence al jaren tot de rechtervleugel van de Republikeinen. Van 2001 tot 2013 zetelde hij in het Huis van Afgevaardigden, de vier jaar daarna was hij gouverneur van de staat Indiana.

‘Christen. Conservatief. Republikein. In die volgorde.’ Zo omschrijft de 61-jarige Pence zich steevast. Dat Trump hem in 2016 koos als running mate, leek een bizarre paradox. Trumps ex-strateeg Steve Bannon vergeleek de twee met de liederlijke crooner Dean Martin en de vader uit ‘Leave It to Beaver’, een fiftiessitcom over het stichtelijke gezinsleven. Trump: de schuimbekkende New Yorkse miljardair die drie vrouwen huwde en een veelvoud ‘by the pussy’ greep. Pence: een evangelische asceet uit de Midwest die zijn jeugdliefde Karen trouw bleef en weigert alleen met een andere vrouw te dineren.

Als gouverneur van Indiana voerde hij een van de strengste abortusregels van het land in, tot een rechter die verbood. En hij oogstte grote woede met een wet om religieuze vrijheden te beschermen, maar die winkeliers de facto toeliet homoseksuele klanten te discrimineren.

Tegelijk knoopte Pence innige banden aan met Republikeinse megadonoren, zoals Charles en wijlen David Koch. Met het fortuin - ruim 90 miljard dollar - van hun chemieconglomeraat financieren die al decennia een libertaire agenda van lage taksen en een kleine over- heid.

Doctrinair

Als lid van het Huis van Afgevaardigden behoorde Pence vanaf 2001 tot de meest doctrinaire fractie, die de komst van de Tea Party voorafging. De verplichte gezondheidszorg van Barack Obama vergeleek hij met de terreur van 9/11.

En zo hielpen Trump en Pence elkaar vooruit. Trump redde de stilaan uitgespuwde gouverneur van de electorale ondergang. Pence bood Trump de broodnodige stemmen van evangelische christenen om aan de macht te komen. Waarna Pence, in de schaduw van Trumps bombast over ‘drain the swamp’ en sympathie voor de ‘vergeten mannen en vrouwen’, gestaag de klassiek Republikeinse wensen kon inwilligen.

Liefst 234 behoudsgezinde federale rechters, onder wie drie leden van het negenkoppige Hooggerechtshof, werden de voorbije vier jaar benoemd. Abortusregels werden verstrengd, homorechten uitgehold en het schoolgebed kreeg een betere bescherming. ‘Corporate America’ kirde toen de vennootschapsbelasting zakte van 35 naar 21 procent, en overzeese winsten tegen een gunsttarief gerepatrieerd konden worden. De deregulering, zeker op milieuvlak, was groot, waar onder meer Koch Industries van profiteerde.

Met de ideologische lenigheid van een ervaren carrièrepoliticus tracht Pence nog altijd zijn trouw aan God, de grondwet én Trump te balanceren.

Pences status als presidentskandidaat in 2024, die hij in 2012 en 2016 nog on hold zette, groeide almaar meer. Tot hij deze week de moeilijkste keuze uit zijn politieke leven moest maken. En de belichaming werd van het Republikeinse gewetensonderzoek over het faustiaanse pact met Trump. Nog verder meegaan in de gewelddadige demagogie had hem te zeer vervreemd van de goegemeente. Maar de aspiraties van Pence, en tal van partijgenoten, blijven afhankelijk van de 74 miljoen Trump-kiezers.