‘We geven minder om onze democratie dan ik dacht’...

Donald Trump toonde zich de grootste vijand van de Amerikaanse democratie, stelt de Amerikaanse schrijver George Packer. En toch kan iemand die de scherpe kantjes van zijn betoog vijlt makkelijk president worden. ‘Met Biden staan de Democraten zwak.’

Pas anderhalf uur na de geprikte afspraak vrijdagmiddag krijgen we George Packer effectief te pakken. De Amerikaanse schrijver en essayist moest eerst nog acte de présence geven in de ochtendshows. Het is na 10 uur ’s ochtends aan de Amerikaanse oostkust, het projectiebureau Decision Desk HQ heeft net als eerste de zege aan Joe Biden gegeven. ‘Zo’n loopgravenoorlog met ellenlange tellingen zijn we niet gewoon’, zegt hij met kleine ogen.

George Packer George Packer is een Amerikaanse schrijver en essayist voor The Atlantic en tot 2018 voor The New Yorker. Hij schreef in 2013 ‘The Unwinding: An Inner History of the New America’ over de groeiende ideologische verdeeldheid en economische ongelijkheid.

In 2018 volgde ‘Our Man: Richard Holbrooke and the End of the American Century’, over de Amerikaanse topdiplomaat Richard Holbrooke.

Packer toonde zich woensdag ongeacht het resultaat grimmig over de toekomst van zijn land. ‘Wie ook het presidentschap binnenhaalt, we zijn allemaal verliezers’, schreef hij in The Atlantic. Hij nuanceert die zin tijdens de videocall. ‘We zijn wel verlost van Donald Trump, voor wiens presidentschap we een zware prijs betalen. Maar we zijn verliezers in die zin dat een democratie alleen overleeft als beide kanten erin geloven en we met elkaar in dialoog blijven.’

Weinigen vatten de fotofinish in de Amerikaanse stembusgang beter dan Packer. Met lange reportages en essays voor eerst The New Yorker en nadien The Atlantic is hij al decennia een eminent chroniqueur van de Amerikaanse samenleving. Al in 2013, lang voor van politicus Trump sprake was, beschreef hij in ‘The Unwinding’ de ideologische verdeeldheid en de economische ongelijkheid die de VS in hun greep houden.

Was dit de slechtste week ooit voor de Amerikaanse democratie?

George Packer: ‘Er waren ook lichtpunten. In mijn hele volwassen leven gingen almaar minder mensen stemmen, het zorgwekkendste signaal in een democratie. Maar de opkomst nu was de hoogste in 60 jaar. Ook praktisch en technisch verliep alles gesmeerd, nota bene midden in een pandemie. Mensen zijn nog gehecht aan de democratie. Daartegenover staat dat onze president de grootste vijand van de democratie in ons land is. Tientallen miljoenen mensen zien hem liever dan de democratie. Ze wilden hem een nieuwe termijn gunnen, hoewel hij zich bereid had getoond de democratie te vernietigen.’

Vooraf wilde hij niet bevestigen het resultaat te zullen respecteren. Toch stemt de burger hem niet weg. Wat zegt dat over een democratie?

Packer: ‘Dat is ook voor mij absoluut het moeilijkste om te accepteren. 70 miljoen Amerikanen zien geen graten in een man die xenofoob is, die geen greintje om de democratie geeft en die het presidentschap voor persoonlijke afrekeningen gebruikt. Het kan zijn dat mensen meer geven om wat ze op het einde van de maand verdienen. De beurzen presteerden goed, de economie tot voor de uitbraak van het coronavirus ook. Maar we geven duidelijk minder om onze democratie dan ik dacht.’

De persconferentie donderdagavond bracht ons nooit dichter bij politiek geweld. George Packer Schrijver en essayist

Donderdagavond had Trump het op een persconferentie over kiesfraude, zonder echte bewijzen. Wat kan daarvan het effect op een land zijn?

Packer: ‘De voorbije dagen moest ik denken aan de Filipijnse president Ferdinand Marcos. De verkiezingen in 1986 dreigden in zijn nadeel uit te draaien. Hij legde de tellingen stil en stuurde gewapende milities op de stembureaus af. De medewerkers moesten de stembussen bewaken. Dat is natuurlijk dramatischer. Maar Trump heeft zijn aanhangers opgehitst om bij de verkiezingen het heft in eigen handen te nemen, met geweld als dat nodig zou zijn. Die persconferentie bracht ons nooit dichter bij politiek geweld. Meerdere televisiezenders wilden ze om die reden niet uitzenden.’

Kunnen de VS dat achter zich laten?

Packer: ‘Er zijn genoeg voorbeelden van landen waar een zittend president een nieuwe termijn probeert te stelen. Denk aan Oekraïne. Het komt dan altijd aan op de vraag: hoe sterk is het leiderschap in je andere instellingen, zoals de parlementen en de rechtbanken? Zij die de grondwet bewaken, moeten tonen dat ze patriotten zijn en geen tuig. Maar ik denk niet dat het een zaak wordt voor het Hooggerechtshof. Zo’n zaak is te groot voor de rechtbanken, het kan hen voor altijd vernietigen.’

Wat zou u Biden aanraden om de gepolariseerde kampen weer bij elkaar te brengen?

Packer: ‘Biden zal dat doen zoals hij in de campagne doet: met retoriek. Zijn zege heeft hij te danken aan het feit dat hij zich altijd opstelde als diegene die wilde verenigen. Hij kon net genoeg Republikeinen op het platteland of in kleine dorpen overtuigen. Hij zal met zijn retoriek zeker de giftige lucht wegblazen die Trump achterlaat. Maar ook Biden kan de dynamiek achter de polarisatie niet wegnemen. Die vertrekt uit wat mensen beleven, lezen, horen... Kortom, uit wat hen gelukkig maakt. En het maakt mensen tegenwoordig gelukkiger om iemand in zijn hemd te zetten dan iemand de hand te reiken.’

U verwees in dat verband in uw artikels naar de dood van de lokale media, vroeger een verbindende factor, nu vervangen door kabel-tv en sociale media.

Packer: ‘In 2008 deed ik de verslaggeving van de Obama-campagne in Ohio. We waren in dorpen overheerst door blanke arbeiders. Ik interviewde wat mensen die aan het ontbijten waren in het plaatselijke restaurant. Plots viel het me op dat al mijn gesprekspartners klonken zoals de nieuwsankers op televisie. Ze praatten de landelijke thema’s die CNN of Fox hen oplepelden gewoon na. Niemand had het over de lokale problemen. In de slipstream daarvan zijn de lokale media gestorven, terwijl net die ertoe bijdragen dat iedereen op lokaal niveau dezelfde feiten en waarden aanhangt. Nu luisteren we alleen naar luide, polariserende stemmen op nationaal niveau, versterkt door sociale media.’

Wat brengt de toekomst voor de Republikeinen? Koppelen ze zich los van Trumps roekeloze gedrag?

Packer: ‘Er is misschien een mogelijkheid om zich van zijn lijn te distantiëren en Biden als nieuwe president te aanvaarden. Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen, hield zich voorlopig stil over het gedrag van Trump. Hij keurt het dus niet expliciet goed. Maar ze gaan Trump niet aan de kant zetten. Hij zal blijven wegen op de partij. Hij is erin geslaagd veel mensen die zich niet meer betrokken voelden bij de politiek weer ergens in te laten geloven. Iemand die zijn betoog wat subtieler maakt, en er de kantjes van afvijlt, kan gemakkelijk president worden.’

Hoezo?

Packer: ‘De Democraten staan met Biden als president in een erg zwakke positie. Hij is oud, leider van een verdeelde partij en ze hebben niet goed gescoord bij de verschillende verkiezingen voor de parlementen. Als de Senaat Republikeins blijft, kan hij geen big bang realiseren, eerder kleine wijzigingen. Ik zie ook weinig kans dat hij nog een tweede keer opkomt. Maar bij de Democraten is evenmin het politieke talent om de stemmen van de arbeiders die Trump in 2016 veroverde terug te halen.’

De demografie van de VS schuift nochtans al jaren op ten gunste van de Democraten, met een steeds multiculturelere achtergrond.