Biden verwerpt trumpiaanse 'schaduw van leugens'

Een jaar na de bestorming van het Capitool haalt Democratisch president Joe Biden hard uit naar zijn Republikeinse voorganger Donald Trump. 'Willen we een natie zijn die politiek geweld aanvaardt?'

In Washington wordt donderdag de eerste verjaardag herdacht van de bestorming van het parlement door aanhangers van toenmalig Republikeins president Donald Trump. Zijn Democratische opvolger, Joe Biden, plant in een speech in het Capitool de aanhoudende complottheorieën te verwerpen dat hij dankzij fraude verkozen raakte. Hij zal de verantwoordelijkheid voor het geweld glashard bij Trump leggen. En waarschuwen dat 's werelds machtigste democratie in gevaar is.

Lees meer Trumpisme glorieert jaar na aanval op Capitool

'We moeten beslissen welke natie we zullen zijn', zal Biden het Amerikaanse volk voorhouden, zegt het Witte Huis. 'Zullen we een natie zijn die politiek geweld aanvaardt als de norm? Zullen we een natie zijn waarin we aanvaarden dat partijdige kiesofficials de wettelijk uitgedrukte wens van het volk omverwerpen? Zullen we een natie zijn die niet leeft in het licht van de waarheid, maar in de schaduw van leugens?'

Bidens antwoord is duidelijk: 'We kunnen onszelf niet toelaten zo'n natie te worden. De weg voorwaarts is de waarheid erkennen en ernaar te leven.'

Dovemansoren

De realiteit is dat Bidens oproep bij een aanzienlijk deel van zijn bevolking in dovemansoren zal vallen. Recente polls tonen aan dat twee derde van de Republikeinse kiezers nog altijd gelooft dat Biden op onwettige manier aan de macht kwam. Een derde gelooft zelfs dat de bestorming van het Capitool het werk was van extreemlinkse antifa-betogers en geheime agenten die Trump in een slecht daglicht wilden stellen.

De ware staatsgreep vond plaats op 3 november 2020, de dag van de 'gemanipuleerde verkiezingen', en niet op 6 januari 2021. Donald Trump Oud-president VS

Republikeinen zullen de herdenkingen in Washington, waar vorig jaar vijf doden vielen en later nog eens vier agenten zelfmoord pleegden, dan ook grotendeels ontwijken. 'The Big Lie', zoals Biden en Democraten laken, wordt al meer dan een jaar voortdurend herhaald door talloze Republikeinse politici, media en commentatoren. En door Trump zelf.